عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجزائر تبحث الانضمام للجمعية الإفريقية لمصنعي السيارات

صدى البلد

بحث وزير الصناعة الجزائري علي عون، مع وفد من الجمعية الإفريقية لمصنعي السيارات، سبل تعزيز التعاون المشترك، لاسيما من خلال انضمام الجزائر لهذه الجمعية، التي تضم ممثلي الشركات الكبرى لمصانع السيارات في العالم، ومصانع قطع الغيار في القارة الإفريقية.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير الجزائري، اليوم، للوفد الإفريقي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.
وبحسب بيان وزارة الصناعة الجزائرية، استعرض أعضاء الجمعية الإفريقية خطتهم ورؤيتهم لإقامة استثمارات في مجال تصنيع السيارات في الجزائر، بالاعتماد على الفرص المؤكدة لنمو سوق السيارات في القارة الإفريقية.


من جانبه.. أكد وزير الصناعة الجزائري أن وزارته ستقوم بتقديم كل الدعم اللازم لإنجاح هذا المسعى.
 

الجزائري عون علي عون الجزائري علي عون وزير الصناعة الجزائري علي عون وزير الصناعة الجزائري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

قبل عيد الأضحى.. اشتري أرخص أنواع اللحوم البلدي من هنا

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

كارثة.. النيابة تكشف مفاجأة صادمة في انهيار لافتة كوبري أكتوبر

عشان تساعدك في البيت وتدلعني.. هايدي تطلب الخلع: جايب الخدامة يتجوزها

مولود يزحف فور نزوله من بطن أمه.. حصد 47 مليون مشاهدة|فيديو

ربنا يحفظكم.. خالد الغندور يشارك الجمهور صورة لـ أولاده

بلوك كاجوال ..شمس الكويتية تبرز جمالها بهذه الإطلالة

موضوعات متعلقة

جيل بايدن تلتقط الصور التذكارية في الجامع الأزهر.. شاهد

9 سنوات من حكم السيسي.. طفرة في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي

وصول سفن أمريكية ويابانية إلى الفلبين لإجراء تدريبات بحرية ثلاثية

المشاط تبحث آليات تفعيل التعاون مع بنك التنمية الجديد في الصين

منظمة التعاون الإسلامي تعقد مؤتمرا وزاريا في القاهرة حول التنمية الاجتماعية

شكري يبحث هاتفيًا مع وزيرة خارجية سلوفينيا أطر التعاون الثنائي وسبل تعزيزها

وزيرة التعاون الدولي: بنك التنمية الجديد له خصوصية.. ونتطلع لتعزيز التكامل معه

وزيرة الهجرة: الدولة تهتم بمسار العائلة المقدسة ليكون ‎مشروعًا سياحيًا ودينيًا عالميًا

ترشيحاتنا

محافل أمنية إسرائيلية غاضبة من تصريحات رئيس «أمان» بشأن حزب الله

بالتزامن مع عيد ميلادها.. سيدة أمريكا الأولى تزور الأهرامات وأبو الهول

90 ألف جنيه .. أسعار جديدة لـ كورسا 2023 "الأرخص من أوبل" |صور

هل يجزئ ذكر واحد من أذكار الصباح أم يجب قراءتها كاملة؟

بيراجعوا لآخر لحظة.. دخول طلاب الثانوية الأزهرية امتحانات نهاية العام

استمرار صرف معاشات يونيو لـ11 مليون مستحق.. مزايا وطرق القبض بالمنزل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عوض ربنا.. أول صور من خطوبة البلوجر سارة محمد| شاهد

بملابس لافتة.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الإطلالة

مولود يزحف فور نزوله من بطن أمه.. حصد 47 مليون مشاهدة|فيديو

امرأة تثير الجدل برغبتها ترك أطفالها بالمنزل لهذا السبب.. ما القصة؟

فيديو

قصة تعرف الأمير الحسين على رجوة تثير اهتمام رواد السوشيال ميديا|فيديو

هل يعود بن شرقي إلى الزمالك.. شقيقه يوضح الحقيقة كاملة/ فيديو جراف

موعد تحسن حالة الطقس.. إعلان هام من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

مراجعة كافة اللوحات ... قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد سقوط لافتة بكوبري أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ