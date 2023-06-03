الجزائر تبحث الانضمام للجمعية الإفريقية لمصنعي السيارات

بحث وزير الصناعة الجزائري علي عون، مع وفد من الجمعية الإفريقية لمصنعي السيارات، سبل تعزيز التعاون المشترك، لاسيما من خلال انضمام الجزائر لهذه الجمعية، التي تضم ممثلي الشركات الكبرى لمصانع السيارات في العالم، ومصانع قطع الغيار في القارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير الجزائري، اليوم، للوفد الإفريقي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وبحسب بيان وزارة الصناعة الجزائرية، استعرض أعضاء الجمعية الإفريقية خطتهم ورؤيتهم لإقامة استثمارات في مجال تصنيع السيارات في الجزائر، بالاعتماد على الفرص المؤكدة لنمو سوق السيارات في القارة الإفريقية.



من جانبه.. أكد وزير الصناعة الجزائري أن وزارته ستقوم بتقديم كل الدعم اللازم لإنجاح هذا المسعى.

