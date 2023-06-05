عزة مصطفى ترصد معاناة طفل مع مرض تجلط الشريان الرئوي.. فيديو

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقريرا يرصد معاناة طفل مع مرض تجلط الشريان الرئوي.

وقالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "مصطفى لديه 10 سنوات، ويعاني من تجلط في الشريان، ويحتاج تدخل جراحي أو بالعلاج، ووالده عامل باليومية في فرن عيش".



وقالت والدة الطفل: "مصطفى يعاني من مرض تجلط الشريان الرئوي، وحدثت له جلطة قبل ذلك، وتعب جدا بعد ذلك"، مضيفه: "الجلطة كان لها علاج مخصوص والطبيب لم يعطي له هذا العلاج".

وأضافت: "مصطفى بدأت تجيله تشنجات بعد الجلطة، وكان يأخذ علاج التشنجات وعلاج سيولة"، لافته: "مش بيعرف يلعب ولا يجري ولا بيطلع سلم ولا بيروح مدرسة، وأنا نفسي في دكتور يعرف حالته ويعالجه".

وقالت جدة الطفل: "مش عارفين نعالج الطفل مصطفى ومفيش أي تحسن خالص في حالته".