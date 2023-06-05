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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عزة مصطفى ترصد معاناة طفل مع مرض تجلط الشريان الرئوي.. فيديو

عزة مصطفى
عزة مصطفى

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقريرا يرصد معاناة طفل مع مرض تجلط الشريان الرئوي.

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وقالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "مصطفى لديه 10 سنوات، ويعاني من تجلط في الشريان، ويحتاج تدخل جراحي أو بالعلاج، ووالده عامل باليومية في فرن عيش".


وقالت والدة الطفل: "مصطفى يعاني من مرض تجلط الشريان الرئوي، وحدثت له جلطة قبل ذلك، وتعب جدا بعد ذلك"، مضيفه: "الجلطة كان لها علاج مخصوص والطبيب لم يعطي له هذا العلاج".

 

وأضافت: "مصطفى بدأت تجيله تشنجات بعد الجلطة، وكان يأخذ علاج التشنجات وعلاج سيولة"، لافته: "مش بيعرف يلعب ولا يجري ولا بيطلع سلم ولا بيروح مدرسة، وأنا نفسي في دكتور يعرف حالته ويعالجه".

 

وقالت جدة الطفل: "مش عارفين نعالج الطفل مصطفى ومفيش أي تحسن خالص في حالته".

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