تحذير عاجل من الأرصاد.. مفاجأة صادمة بشأن المانجو.. وأحمد موسى يحذر من مباراة الأهلي والوداد بالمغرب

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا الهامة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أضحوكة كبرى.. تامر أمين يعلق على التحكيم في مباراة الأهلي والوداد

استنكر الإعلامي تامر أمين، الأخطاء التحكيمية بمباراة الأهلي والوداد، أمس الأحد، والتي أقيمت بإستاد القاهرة، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



نائب رئيس الوزراء الأسبق: وضع الاستثمار على رأس أولويات الدولة أمر جيد|فيديو

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، إنه لا بد من وجود معايير نرجع لها لقياس مستوى التقدم.



مفاجآت مدوية.. حسن يوسف: سعاد حسني اتقتلت.. وزوجتي لن تعود للتمثيل

كشف الفنان حسن يوسف تفاصيل وأسرار عن وفاة الفنانة سعاد حسني، قائلا:" سعاد حسني مقتولة وليست منتحرة ".



مركز معايا ليه.. أحمد موسى يهاجم هؤلاء على الهواء لهذا السبب.. فيديو

رد الإعلامي أحمد موسى، على كلام أحدى القنوات رفضت انتقاده لحكم مباراة الأهلى والوداد.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "مركز معايا ليه، أنا مش هرد مش عايز أديهم قيمة".



تحذير عاجل من أحمد موسى بسبب حكم مباراة الأهلي والوداد بالإياب.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لمباراة الأهلي والوداد القادمة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "دا حكم دائما صفارته ضد النادي الأهلي".



محمد مصطفى أبو شامة يشرح كيف خدع السادات إسرائيل قبل حرب 6 أكتوبر

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، الخبير في الشئون العربية، إن التوجيه الإستراتيجي الذي كلف الرئيس محمد أنور السادات به الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، بصياغته في حرب أكتوبر، كان الباعث الرئيسي عليه هو كسر نظرية الأمن الإسرائيلي، وتكبيد العدو أكبر خسائر ممكنة، وإقناعه بأن الحرب ليست السبيل لتحقيق الأهداف السياسية.



محصول المانجو تضرر.. شعبة الخضراوات والفاكهة تصدم المصريين ومفاجأة بشأن الأسعار بالسوق

كشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، حقيقة تأثير التقلبات الجوية على المحاصيل الزراعية.



وزارة قطاع الأعمال تكشف سبب إنهاء الشخصية الاعتبارية لشركة باتا الحكومية |فيديو

علق منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال، على إنهاء الشخصية الاعتبارية لشركة "باتا"، وضمها في شركة المحاريث والهندسة.



عاصفة ترابية وأمطار رعدية| تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

كشف الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن فرص الأمطار اليوم سوف تنحصر بمناطق من جنوب الصعيد، ومناطق من الأقصر وأسوان، وتكون أمطار خفيفة قد تكون رعدية تماما لن تؤثر على أي أعمال أنشطة يومية.

