حقيقة اعتزال الحكم الإثيوبي باملاك تيسميا بعد مباراة الأهلي والوداد| فيديو

فند الخبير التحكيمي جهاد جريشة، الشائعات التي تتحدث عن أن الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما سيصفر آخر مباراة في مسيرته في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد في مدينة الدار البيضاء المغربية، يوم الأحد المقبل.

وقال جريشة، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي هاني حتحوت خلال برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد"، "كلام اعتزال باملاك شائعة يروج لها، ولا أعلم مدى صحتها، وبالتأكيد لو كان سيعتزل بعد المباراة فاختياره لهذه المباراة غير موفق".

واستطرد قائلًا: "لكن الحكم بامالاك تتبقى له 3 سنوات في التحكيم، ولا صحة للأنباء التي تقول إنه سيعتزل بعد المباراة".

وحول اختيارة لإدارة لقاء إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، قال جريشة: "الحكم الإثيوبي من الحكام الذين تثق في نزاهتهم، ومن الحكام المعروف عنهم بالنزاهة وعدم التحيز لأي طرف في الملعب"، معتبرًا أن اختياره لإدارة المباراة اختيار جيد.