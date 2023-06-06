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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أحمد عبد الحليم: نجم الوداد المغربي على أعتاب الزمالك بفرمان «أوسوريو»

صدى البلد

كشف أحمد عبد الحليم، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، عن أن تغييرات المدير الفني الكولومبي أوسوريو، أثرت بالسلب على أداء الفريق الأبيض أمام الاتحاد السكندري، وأن طريقة اللعب الخاصة بالمدرب، صعبة للغاية؛ بسبب اللامركزية للاعبين.

وأوضح أحمد عبد الحليم، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الشمس، عبر برنامج “ملعب الشمس”، الذي يقدمه مجدي عبد الغني، "الزمالك يحتاج لاعب في خط الوسط، مثل إمام عاشور، والتونسي فرجاني ساسي، وباك رايت ومساك ومهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأضاف أحمد عبد الحليم "موقف الأهلى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، صعب؛ بسبب نتيجة مباراة الذهاب، وإحراز فريق الوداد المغربي هدفا على استاد القاهرة، ولا بد أن يبذل لاعبى الفريق الأحمر جهدا كبيرا للفوز في المغرب وحصد اللقب".

وعلق عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، على انضمام يحيى جبران لاعب الوداد المغربى إلى القلعة البيضاء، قائلا "اللاعب سيتم عرضه على الجهاز الفني، وهو صاحب القرار في انضمامه للفريق من عدمه".

وعن رأيه في نهائي دوري الأبطال، قبل مباراة العودة بين الوداد والأهلي، قال "موقف الفريق المصري صعب، نتيجة إحراز بطل المغرب لهدف في القاهرة".

وفاز الأهلي على الوداد في الذهاب بهدفين لهدف، ويقام الإياب في الدار البيضاء، الأحد المقبل.

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