السياحة والآثار: الإعلام ناقل لثقافة وحضارة الشعوب

انطلق منذ قليل فعاليات الملتقى العربي الخامس عشر للإعلام السياحي ، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار المصرية وهيئة تنشيط السياحة بحضور عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة.

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لقطاع السياحة أن الملتقى العربي الخامس عشر للإعلام السياحي، أن منذ ٣ سنوات اجتمعنا على آليات فتح السياحة لنكلل بنجاح عبر زيادة الأعداد السياحة من السوق العربي.

الإعلام السياحي مادة هامة يتم دراستها في الجامعة للترويج للمنتج السياحي ، حيث إنها مادة تخاطب المشاعر والخيال ، لافتة وصف المكان والحضارة، ونقل ثقافة الشعوب.

أشارت إلى أن الدولة تهتم بالقطاع السياحي وخوض تجربة سياحية وتقديم خدمات سياحية للزائرين ، لافتة إلى أن استراتيجية الوزارة تقف على ٣ محاور زيادة خطوط الطيران الي مصر، تحسين تجربة السائح، زيادة الاستثمار في القطاع السياحي وزيادة أعداد الغرف.

نستهدف زيادة مضطردة في أعداد السياحة ، فهناك مجهود ضخم لضم أنماط سياحية جديدة للسياحة ابرزها الدهبيات والسياحة البيئة.