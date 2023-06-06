الرئيس السيسي يدعو المشاركين في المؤتمر الطبي الأفريقي الثاني لزيارة المقاصد السياحية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “أرحب بكم وأتمني لكم إقامة طيبة وفعاليات جيدة ومهمة.. ومتنسوس أن يكون لكم فرصة فى هذا الوقت من العام أن يكون جزءا ترفيهيا وأنشطة بزيارة المقاصد السياحية المختلفة لدينا”.

السيسي:لن أنسي أبدا النهاردة أن أنعى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة السابق

ونعي الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم بفعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني، الدكتور أحمد عماد وزير الصحة السابق، معقبا: “لن أنسي أبدا النهاردة أن أنعى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة السابق.. عزائي له وأسرته.. و كان له إسهام كبير جدا أثناء وجوده معنا فى العمل بوزارة الصحة”.

وأضاف:" “المبادرات هي أفكار تحاول أن تحل تحديات صعبة من أجل تحسين حياة الناس من منظور صحي".