شاهد.. أبو جبل في أحدث ظهور على «إنستجرام»

شارك محمد أبو جبل، حارس مرمى البنك الأهلي ومنتخب مصر، جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد أبوجبل بلوك كاجوال، وعلق له الفنان محمد نور قائلا: "أبو الجبال ونظرة للمستقبل"، فرد قائلا: "حبيبي إنت المستقبل كله".

ويعد محمد أبو جبل من أفضل حراس المرمى فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، ولديه خبرات كبيرة دولية مع منتخب مصر، حيث ساهم في وصول الفراعنة إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية الماضية التي أقيمت بالكاميرون .



وكان محمد أبو جبل انضم لصفوف البنك الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من الزمالك، في صفقة انتقال حر.

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها يوم الجمعة 9 من الشهر الجارى، حيث تقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 34 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات و التعادل في 10 مباريات والهزيمة في 12 مباراة.