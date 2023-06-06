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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ كبد: تجربة مصر بالتخلص من فيروس سي ملهمة لدول العالم

أرشيفية
أرشيفية

قال جمال شيحة، أستاذ الكبد بجامعة المنصورة، إن مصر دولة كبرى في المنطقة وتمتلك إمكانيات هائلة في القدرات الصحية والطبية من أطباء ومستشفيات ومراكز طبية وبحثية.

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إعلان مصر خالية من فيروس سي قريبا |أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم

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الرئيس السيسي: خلال أيام قليلة هنحتفل بإعلان مصر خالية من فيروس سي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي، مقره القاهرة وهو طبيعي؛ لأن القاهرة هي أقوى منظومة صحية موجودة بالمنطقة.

وتابع، أن المعرض له صفة الاستمرارية ويعقد كل عام وهذا شيء مهم جدًا لأن مصر رائدة ومتقدمة ليس في إفريقيا فقط ولكن في العالم، مؤكدًا أن مصر ستحتفل قريبًا بالقضاء على فيروس سي، ومنظمة الصحة العالمية أصدرت قرارًا عالميًا يلزم العالم كله بضرورة التخلص من فيروس سي في الفترة ما بين 2020 و 2030 ومصر استطاعت أن تقضي عليه في 2020 ومعظم الدول ستظل إلى 2040 .

أوضح أن تجربة مصر في التخلص من هذا الوباء التجربة أصبحت ملهمة لكل دول العالم المتقدم والدول الفقيرة أيضا، والمؤتمر به رئيس التحالف العالمي؛ للقضاء على الفيروسات الكبدية، ومنظمات كبرى؛ للقضاء على فيروس سي يحاولون الاستفادة من التجربة المصرية.

 

التجربة المصرية الصحة العالمية الفيروسات الكبدية القضاء على فيروس سي المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي فيروس سي

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