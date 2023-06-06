حقيقة إسقاط عضوية سليمان وهدان.. نادي الزمالك يحسم الجدل

أكد محمود العسال، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أنه لا يوجد تصريح رسمي من نادي الزمالك بشأن إسقاط عضوية النائب سليمان وهدان، موضحًا أنه لا يستطيع الإفصاح عن أي شيء حول هذا الموضوع.

وأضاف المستشار القانوني لنادي الزمالك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، أن هناك اجتماعات في مجلس الإدارة، وحتى هذه اللحظة لا يوجد تصريح رسمي.

ولفت إلى أن مثل هذه القرارات لا يفصح عنها إلا بعد الوصول لـ الجهة الإدارية، وأكد أن هناك قرارات من الممكن أن تُعدل.

ورفض العسال نفي الموضوع، أو تأكيده، وظل ملتزما بأنه لا يوجد قرار رسمي حتى هذه اللحظة.