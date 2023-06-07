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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بداية يوليو.. جامعة حلوان تطلق برامج تدريبية للطلاب فى لغات مختلفة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ينظم مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، مجموعة من الدورات الصيفية المكثفة بدءاً من أول يوليو المقبل في  اللغة الإنجليزية، واللغة الألمانية، واللغة الفرنسية، واللغة الإيطالية، واللغة الصينية، واللغة التركية، واللغة العبرية، واللغة الإسبانية . 

وذكرت الجامعة أنه يمكن للراغبين في الالتحاق بالدورات أن يتقدموا بطالباتهم من خلال صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عبر الرابط التالي.

و كشفت ادارة مركز اللغات بجامعة حلوان انه تهدف هذه البرامج التدريبية إلى تنمية قدرات المتدرب، والحصول على فرص وظيفية أفضل فى المستقبل وذلك من خلال تطوير مهاراته .

 

جدير بالذكر انه أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، صدور قرار جمهوري بتعين قيادات جديدة ببعض الجامعات الحكومية . 

و كشفت وزارة التعليم العالى و البحث العلمي انه من ضمن هذه التعينات تعيين  الدكتور عماد محمد حمادة محمد أبو الدهب، نائبًا لرئيس جامعة حلوان لشئون الدراسات العليا والبحوث بعدما كان عميدا لكلية العلوم بالجامعة . 

قد شغل الدكتور عماد أبو الدهب  فيما مضى  وظيفة رئيس قسم الرياضيات بكلية العلوم، ثم وكيلًا لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبعد ذلك صدر قرار جمهوري بتعيينه عميدًا  لكلية العلوم .

 

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