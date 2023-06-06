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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس متحف الحضارة: 3000 فرد متوسط عدد الزوار يوميا

رئيس متحف الحضارة
رئيس متحف الحضارة

أكد أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لـ متحف الحضارة، أن افتتاح المتحف القومي للحضارة كان في أبريل 2021  مضيفا:"الافتتاح كان في ظل انتشار جائجة كورونا ".

 

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وقال أحمد غنيم في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"   بعد انتهاء الجائحة زادت أعداد الزائرين".

 

وأضاف احمد غنيم :"  متوسط عدد الزائرين بشكل يومي من 2000 لـ 3000 زائر وتزداد هذه الاعداد في عطلة الأسبوع ".

 

 وتابع أحمد غنيم :" أعلى رقم وصلنا له في عطلة انهاية الاسبوع كان 12 ألف زائر ".

 

 وأكمل أحمد غنيم :"  في المستقبل القريب سيتتم افتتاح أجنحة جديدة في المتحف تؤدي إلى زيادة عدد الزوار، وسيتم افتتاح مركز تجاري في المتحف متخصص في بيع المتعلقات المرتبطة بالحضارة المصرية ".

 

الحضارة متحف الحضارة زائرين أحمد غنيم اخبار التوك شو

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