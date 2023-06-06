رئيس متحف الحضارة: 3000 فرد متوسط عدد الزوار يوميا

أكد أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لـ متحف الحضارة، أن افتتاح المتحف القومي للحضارة كان في أبريل 2021 مضيفا:"الافتتاح كان في ظل انتشار جائجة كورونا ".

وقال أحمد غنيم في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" بعد انتهاء الجائحة زادت أعداد الزائرين".

وأضاف احمد غنيم :" متوسط عدد الزائرين بشكل يومي من 2000 لـ 3000 زائر وتزداد هذه الاعداد في عطلة الأسبوع ".

وتابع أحمد غنيم :" أعلى رقم وصلنا له في عطلة انهاية الاسبوع كان 12 ألف زائر ".

وأكمل أحمد غنيم :" في المستقبل القريب سيتتم افتتاح أجنحة جديدة في المتحف تؤدي إلى زيادة عدد الزوار، وسيتم افتتاح مركز تجاري في المتحف متخصص في بيع المتعلقات المرتبطة بالحضارة المصرية ".