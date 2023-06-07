حادث جديد بأمريكا.. إطلاق نار خلال حفل تخرج مدرسة ثانوية

أطلق مهاجم النار على حفل تخرج من مدرسة ثانوية بولاية فرجينيا الأمريكية، مع ورود أنباء عن وقوع 4 على الأقل ضحايا، فيما ركض المئات للاحتماء من التهديد.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اقتحمت الشرطة مسرح ألتريا في ريتشموند بعد ظهر الثلاثاء حيث سمع ما لا يقل عن 20 دويًا من الرصاص وفقًا لتقارير محلية.

وقال عضو مجلس إدارة المدرسة جوناثان يونج لشبكة "8News" إن هناك "إصابات متعددة" في حفل مدرسة Huguenot الثانوية المقرر أن يبدأ في الساعة 4 مساءً.

وأضاف لشبكة "سي بي إس 6": "سمعنا على الفور سلسلة من دوي إطلاق النار المرتفع بترتيب متتالي"، لافتًا "وهذا بالطبع دفع الكثير من الأشخاص، ربما 100 شخص إلى الاندفاع والركض".

وذكرت مصادر متعددة أن هناك 10 ضحايا، خمسة منهم من ضحايا إطلاق النار، والخمسة الآخرون هم أولئك الذين أصيبوا وهم يجرون عائدين إلى داخل مسرح ألتريا عندما دوى إطلاق النار، ولا يبدو أن المشتبه به من طلاب الثانوية.