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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمر مهم..تعليق هاني حتحوت على تواجد الخطيب مع بعثة الأهلي بالمغرب.. تفاصيل

محمود الخطيب
محمود الخطيب

علق الإعلامي هاني حتحوت علي تواجد الكابتن محمود الخطيب مع بعثة الأهلي في المغرب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

 

وكتب هاني حتحوت:"تواجد الكابتن محمود الخطيب مع بعثة الأهلي في المغرب أمر مهم بكل تأكيد.. أما الكابتن حسام غالي فهو الأقرب على المستوى العمري والفكري لهؤلاء اللاعبين".

 

ويذكر أنه قد شارك الاعلامي الرياضي، أحمد شوبير، رسالة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، للاعبي الفريق بعد الفوز على الوداد في ذهاب افريقيا. 

وقال عبر برنامجه: "الكابتن محمود الخطيب أشاد بلاعبي الأهلي في مباراة الذهاب وأكد ان البطولة سهلة على جيل مثلهم حقق عديد من الألقاب".

 

فاز الأهلي على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة فى ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال افريقيا.

محمود الخطيب

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