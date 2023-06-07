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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. افتتاح العرض المسرحي «باب عشق» على مسرح الطليعة

صدى البلد

يفتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحى "باب عشق"، فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء 7 يونيو الجارى على قاعة زكى طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة .

العرض من إنتاج فرقة مسرح الطليعة برئاسة المخرج عادل حسان، والنص حائز علي جائزة ساويرس الثقافية لعام 2021، ويعد العرض الرابع عشر من سلسلة العروض التى أعلن عنها المخرج خالد جلال، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد" كما يعد ثانى عروض فرقة مسرح الطليعة خلال هذا العام  بعد العرض المسرحى "بيت روز" .

 

"باب عشق" تأليف إبراهيم الحسيني، إخراج حسن الوزير، أشعار درويش الأسيوطي، موسيقي وألحان محمد حسني، ديكور فادي فوكيه، أزياء مها عبد الرحمن، استعراضات محمد بحيري، مكياج وفاء مدبولي، مخرج منفذ محمود الرفاعي، تمثيل "ماهر محمود، هالة ياسر، فكري سليم، أحمد حسن، محمد أمين، محمد صلاح، إسلام بشبيشي، دنيا عوني"، وآخرين .

يذكر أن افتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي "ياسين وبهية" على المسرح العائم الصغير بالمنيل، من إنتاج فرقة مسرح الشباب برئاسة الفنان سامح بسيوني .

وأشاد المخرج خالد جلال، بالعرض وأداء أبطاله، وقال إن المسرحية تكشف عن إبداع وتألق طاقات فنية شابة، من خلال عرض متميز فى تجارب مسرح الشباب، مؤكدا على دعم الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، للأجيال المسرحية الشابة وإعطاء الفرصة لهم لإظهار مواهبهم الفنية .

 

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقاف الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج جائزة ساويرس الثقافية دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مسرح الطليعة برئاسة المخرج عادل حسان

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