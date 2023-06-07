اليوم.. مؤتمر صحفي لـ مرتضى منصور بمكتبه

يعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمراً صحفياً اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا للحديث عن العديد الأمور المهمة.

وكان قد قرّر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام عقب الفوز على الاتحاد السكندري بمسابقة الدوري.



ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادا لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.



وفاز فريق الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 53 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بجدول الدوري.