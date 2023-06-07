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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالصور.. هذا ما أحدثه انفجار سد نوفا كاخوفكا من دمار

سد نوفا كاخوفكا
سد نوفا كاخوفكا


لم يتضح حتى الآن الطرف المسؤول عن تفجير السد الأوكراني نوفا كاخوفكا، والكارثة التي أتت على الناس، غير أن الأوكرانيين و الموالون لهم في الغرب اتهموا الروس بالهجوم ، بينما اعتبر الروس الأوكرانيون هم الفعلة لهذه الكارثة، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية إضافة إلى صحف دولية عدة.


وفي إظهار لحجم الكارثة، أوضحت صور، لمرصد  ماكسار الفضائي، إن المياه غمرت مساحة كبيرة تتجاوز 2500 كيلومتر مربع بينوفا كاخوفكا وخليج دنيبروفسكا جنوب غرب مدينة خيرسون المطلة على البحر الأسود.
وغمرت المياه العديد من البلدات والقرى.

وأظهرت الصور التي التقطتها بالأقمار الاصطناعية شركة ماكسار تكنولوجيز حدوث فيضان واسع النطاق في جنوب أوكرانيا ودمار كبير بسد نوفا كاخوفكا ومحطة الطاقة الكهرومائية بالمنطقة.

وافادت الانباء بانهيار، كبير للسد الحيوي الذي يقع على نهر دنيبرو، في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا حاليا من منطقة خيرسون الأوكرانية.

ومع انفجار سد نوفا كاخوفكا الأوكراني، ذهب البعض من الروس الى ان ذلك قد يؤخر نشاط الجيش الأوكراني، لكن الجيش نفى ذلك، مؤكدا عزمه على  استئناف العمليات العسكرية.

وقالت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية، الثلاثاء، إن القوات الروسية فجرت سد نوفا كاخوفكا الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون.
 

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