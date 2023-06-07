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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إبادة جماعية.. تصريحات خطيرة من مسؤول روسي بشأن تدمير سد كاخوفكا

سد كاخوفكا
سد كاخوفكا

قال فلاديمير ليونيفكا، عمدة مدينة نوفايا كاخوفكا، إن انهيار محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، الذي أدى إلى التصريف غير المنضبط للمياه من سد كاخوفكا، كان بمثابة إبادة بيئية، وفقا لوكالة تاس الروسية.

 

وأوضح ليونتيف في تصريحات صحفية: "ستحدث أضرار جسيمة وقد أصابت البيئة بالفعل، وهذه تعتبر إبادة جماعية بيئية".

وأمس الثلاثاء، شن الجيش الأوكراني غارة على محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، حيث دمر القصف الصمامات الهيدروليكية في السد، مما أدى إلى تصريف المياه بشكل غير متحكم فيه، وقد تجاوز مستوى المياه بالفعل 12 مترًا.

 

ويوجد حاليًا 14 قرية في المنطقة التي غمرتها الفيضانات، ومن المتوقع أن تغمر المياه حوالي 80 قرية آخري، وتقوم سلطات خيرسون في الوقت الحالي بإخلاء سكان القري القريبة، على الرغم من أنها أعلنت أنه لا توجد ضرورة لعمليات إخلاء واسعة النطاق. 

وتسبب انهيار سد المحطة في أضرار بيئية خطيرة، حيث تم جرف الأراضي الزراعية على طول نهر دنيبر، وهناك خطر من أن تصبح قناة شمال القرم ضحلة.

ومن جانبه، صف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الهجوم على سد كاخوفكا بأنه عمل تخريبي متعمد من قبل أوكرانيا، مضيفا أن نظام كييف يجب أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن العواقب.

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