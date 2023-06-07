قلق بالغ .. ماذا قالت الصين بشأن تفجير سد كاخوفكا؟

أعرب مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، تشانج جون، عن قلق بلاده إزاء انهيار سد محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، داعيًا جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي، وعدم مهاجمة البنية التحتية المدنية.

وقال تشانج جون خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "نشعر بقلق بالغ حيال التداعيات الإنسانية والاقتصادية والبيئية".

وأشار إلى أن "مرافق البنية التحتية المدنية الحيوية يجب أن تخضع للحماية خلال النزاع العسكري بموجب القانون الدولي الإنساني".

ودعا جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وبذل ما بوسعهم لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مؤكدًا أنه يجب التحلي بحسن النية وضبط النفس وأن تستأنف مفاوضات السلامة في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، أكد المندوب الأوكراني لدى مجلس الأمن سيرجي كيسليتسا، أن تفجير سد نوفا كاخوفكا تسبب في كارثة إنسانية وبيئية جديدة، مضيفًا أن السدود محمية بموجب قانون الحرب واتفاقيات جنيف وتدميرها يعتبر انتهاكًا خطيرًا.

وأوضح كيسليتسا في تصريحات له، أنه من المستحيل أن يكون تفجير سد كاخوفكا عن طريق القصف ولكن تم تلغيمه من قبل روسيا، مستطردًا "في الوقت الراهن لا يوجد خطر مباشر على محطة زابوريجيا النووية بعد تفجير السد ولكن الوضع مُعقد".