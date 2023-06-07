عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قلق بالغ .. ماذا قالت الصين بشأن تفجير سد كاخوفكا؟

سد كاخوفكا
سد كاخوفكا

أعرب مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، تشانج جون، عن قلق بلاده إزاء انهيار سد محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، داعيًا جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي، وعدم مهاجمة البنية التحتية المدنية.

وقال تشانج جون خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "نشعر بقلق بالغ حيال التداعيات الإنسانية والاقتصادية والبيئية".

وأشار إلى أن "مرافق البنية التحتية المدنية الحيوية يجب أن تخضع للحماية خلال النزاع العسكري بموجب القانون الدولي الإنساني".

ودعا جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وبذل ما بوسعهم لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مؤكدًا أنه يجب التحلي بحسن النية وضبط النفس وأن تستأنف مفاوضات السلامة في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، أكد المندوب الأوكراني لدى مجلس الأمن سيرجي كيسليتسا، أن تفجير سد نوفا كاخوفكا تسبب في كارثة إنسانية وبيئية جديدة، مضيفًا أن السدود محمية بموجب قانون الحرب واتفاقيات جنيف وتدميرها يعتبر انتهاكًا خطيرًا.

وأوضح كيسليتسا في تصريحات له، أنه من المستحيل أن يكون تفجير سد كاخوفكا عن طريق القصف ولكن تم تلغيمه من قبل روسيا، مستطردًا "في الوقت الراهن لا يوجد خطر مباشر على محطة زابوريجيا النووية بعد تفجير السد ولكن الوضع مُعقد".

الصين انهيار سد محطة كاخوفكا كاخوفكا القانون الدولي احترام القانون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبأ سار لجماهير الأهلي بشأن حكم نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد

800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد بيان البنك المركزي

لمدة 5 مواسم.. الأهلي يحصل على توقيع نجم فيوتشر |تفاصيل

الأهلي يوجه رسالة نارية لـ المعلق عصام الشوالي.. فيديو

عزل مرتضى منصور.. نادي الزمالك يكشف تفاصيل جديدة

ورَّاهم العين الحمراء.. تحذيرات هامة من كولر لرباعي الأهلي قبل لقاء الوداد

الأهلي اللي عملك وخسارة الترجي ضايقتك| إعلامي يفتح النار على عصام الشوالي

صرفت عليكي 10 آلاف جنيه من غير الأكل|شاب يصدم خطيبته بقائمة هدايا بعد الفركشة

ترشيحاتنا

مسحوق سحري.. مصنع في ألمانيا ينتج مادة تعالج التغيرات المناخية |تفاصيل

هل الأرزاق توزع بعد الفجر ولا نصيب للنائمين بهذا الوقت؟.. انتبه

عاصفة جديدة على الأبواب والحرارة 44 |تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

مفاجآت مدوية في قائمة منتخب مصر لمواجهتي غينيا وجنوب السودان

انخفاض أسعار الأضاحي.. مفاجأة فى ثمن اللحوم البلدي اليوم بالأسواق

وفاة شخص وإصابة 13.. غانا تعلن تفشي الجمرة الخبيثة في منطقتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذه الأمراض أصابتهم .. مفاجأة حول متوسط أعمار الفراعنة |تفاصيل

للإفطار.. طريقة بسكويت العجوة

روتين البشرة الدهنية .. للوقاية من الحبوب والبثور والمسام الواسعة

لغز محير.. هل مارس الفراعنة السحر الأسود لعلاج أمراضهم؟

فيديو

5 معايير .. منع الأندية المديونة من المشاركة في البطولات| تفاصيل

أحمد عزمي وشيرين.. نجوم حاولوا التخلص من حياتهم/ فيديو جراف

موعد بدء العاصفة الرملية.. تحذيرات عاجلة بسبب حالة الطقس| شاهد

8 زلازل تضرب دولة عربية في 24 ساعة|هل نقلق؟! ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ