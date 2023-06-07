تيك توك يتيح ميزة الفيديو لمدة 20 دقيقة بشروط

أعلنت شركة تيك توك TikTok، عن توسعة ميزاتها الجديدة المسماة Series، والتي تتيح لمنشئي المحتوى مشاركة مقاطع فيديو أطول تصل مدة كل منها إلى 20 دقيقة.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، سيتمكن المزيد من صانعى المحتوى على تيك توك الآن من جني الأموال من خلال وضع محتوى حصري خلف أنظمة حظر الاشتراك غير المدفوع، باستخدام ميزة Series التي تم تقديمها في شهر مارس الماضي وكانت متاحة فقط لمستخدمين محددين.

تيك توك تتيح ميزة الفيديو لمدة 20 دقيقة للمزيد من المستخدمين

وتضيف السلسلة ميزة حظر الاشتراك غير المدفوع إلى تيك توك، على غرار الأنظمة الأساسية الأخرى مثل OnlyFans حيث يمكن لمنشئي المحتوى قفل المحتوى الحصري الذي يجب على المعجبين الدفع مقابل الوصول إليه، ويمكن لمنشئي المحتوى تسعير محتواهم بين دولار واحد و 190 دولارا.

وعلى وجه الخصوص، يمكن أن تصل مدة مقاطع الفيديو المتميزة إلى 20 دقيقة، ضعف الحد الأقصى الحالي البالغ 10 دقائق الذي يمتلكه بعض المستخدمين، وفي السابق كانت تتيح المنصة القدرة على مشاركة مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية أو دقيقة واحدة أو 3 دقائق أو 10 دقائق فقط.

وتهدف تيك توك بتوسعة ميزة Series، إلى فتح طريقة جديدة أمام منشؤ المحتوى لتحقيق الدخل في مناطق محددة خاصة أمام المستخدمون الذين يبلغون من العمر 18 عاما على الأقل، ولديهم 10000 متابع، وقد استوفوا معايير الحساب والمشاهدات الأخرى.

وكما يمكن أيضا للمستخدمين الذين لديهم ما لا يزيد عن 1000 متابع، ولكنهم يستوفون متطلبات أخرى التقدم إلى البرنامج من خلال عرض محتوى حصري قاموا ببيعه في مكان آخر، على الرغم من أن ذلك لا يضمن الموافقة للحصول على الخدمة.

ويشار إلى أن المحتوى المتميز هو أحدث طريقة لمنشئي تيك توك لكسب المال من المحتوى الذي ينشرونه على التطبيق، ولكنهم محبطين من عائداتهم على تيك توك، قائلين إن العائدات كان أسوأ مقارنة بمنصات أخرى مثل يوتيوب، فعلى سبيل المثال، كسب المستخدمون عائدات زهيدة لمقاطع الفيديو سريعة الانتشار، وقدمت الشركة الصينية مؤخرا نسخة مجددة من الصندوق، تسمى برنامج الإبداع والتي تتطلب مقاطع فيديو أطول من أجل التأهل للاشتراك بها.