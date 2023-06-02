بعد قرار حظر الـ تيك توك .. 5 تطبيقات تقدم نفس التجربة

استطاع تطبيق "تيك توك" الصيني جذب انتباه ملايين المستخدمين من خلال خاصية مقاطع الفيديو القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 15-60 ثانية ، وهي واحدة من أفضل تطبيقات أندرويد تنزيلا من قبل مستخدمي الهواتف الذكية.

وتعزز منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك" التعبير عن الذات كما أنها أداة سهلة وبسيطة لتسهيل وصولك إلى اهتماماتك العامة و إبراز مواهبك أمام جمهور من المشاهدين للمحتوى، ومع ذلك ، رغم شعبية TikTok ، فإنه لا يزال محظورا في بعض البلدان ومن تثبيته على الأجهزة المملوكة للحكومة الأمريكية.

ونظرا لحالة الحصار التي أصبح فيها تطبيق تيك توك، إليكم أفضل 5 بدائل آمنة تحاكي نفس النظام الأساسي وتعمل بنفس طريقة تيك توك، ستكون تطبيقات مألوفة بالنسبة لك إذا قمت بتحملها على هاتفك الأندرويد لأنها تعمل بنفس نظام تيك توك.

أولا: تطبيق Triller

يركز هذا التطبيق على عرض مقاطع فيديو موسيقية تم إنشاؤها من خلال محرر الفيديو المدمج في التطبيق، كما أن الذكاء الاصطناعي يعمل لتجميع أفضل المقاطع وعرضها عليك.

ورغم أنه تطبيق يختص بالموسيقى والغناء بشكل أساسي إلا أنه يجد جدا لعرض مقاطع فيديو قصيرة يمكنك من خلاله الترويج لعلامتك التجارية، وإنشاء مكتبة فيديو شخصية. بالإضافة إلى ذلك ، تساعد ميزة التمويل الجماعي (Triller Gold) صانعي المحتوى على تحقيق دخل من محتواهم عبر دعم المعجبين ، والذي يمكن تحويله إلى أموال حقيقية.

Triller

ثانيا: تطبيق Zoomerang

يعد هذا التطبيق بديلاً رائعا لـ TikTok لإنتاج مقاطع فيديو قصيرة؛ لأنه مدعم بالعديد من القوالب والبرامج التعليمية والتأثيرات الفنية والمرشحات وخطوط النص وصور متحركة والملصقات لإضفاء مزيدا من الحيوية على مقاطع الفيديو الخاصة بك.

ولن تحتاج إلى برامج وتطبيقات أخرى مساعدة لإنشاء فيديو جذاب وغير نمطي، لأن تطبيق Zoomerang يحتوي بالفعل على كل ما تحتاجه، وحتى إذا كنت لا تبحث عن تطبيق لاستبدال TikTok ، فإن مقاطع الفيديو التي تنشرها على Zoomerang قابلة للمشاركة على منصات أخرى مثل TikTok و Youtube و Snapchat.

Zoomerang

ثالثا: تطبيق Snapchat

من أشهر بدائل تيك توك في الوطن العربي، وهي من أفضل المنصات إذا كنت الترويج لعلامة تجارية أو تريد التسويق لأي منتج جديد، بينما يساعد TikTok في فصل المحتوى من خلال المرشحات والهاشتاج للتركيز على الجمهور المناسب لكل محتوى فيديو، نظرًا لعدد المستخدمين الكبير جدا على Snapchat ، فإن اختيار Snapchat يعني أنك قد تجذب المزيد من العملاء المحتملين إلى علامتك التجارية.

سناب شات من أفضل التطبيقات لإنشاء كتالوج خاص بك من مقاطع الفيديو القصيرة باستخدام ميزة قصة Snapchat.

Snapchat

رابعا: تطبيق Funimate

إذا كنت تريد إنشاء محتوى فيديو قصير بشكل احترافي وليس فقط للتسلية أو لجب أنظار الآخرين، بل تحاول أن تعمل على زيادة قيمة إنتاجك وتقديم محتوى محترم، فيجب أن تجرب Funimate وهو تطبيق محرر فيديو رائع وسهل الاستخدام، مع ميزات مثل القدرة على إضافة رسوم متحركة مخصصة باستخدام الإطارات الرئيسية أو التراكبات مع الانتقال إلى المستوى الاحترافي لتحويل المحتوى الخاص بك إلى مستوى أعلى من الجودة.

يتيح لك تطبيق Funimate مشاركة المحتوى الذي قمت بتحريره عبر منصات متعددة.

Funimate

خامسا: تطبيق YouTube Shorts

لا يزال موقع يوتيوب هو أفضل مواقع إنشاء مقاطع الفيديو المجانية التي يمكنك استخدامها، ومع نجاح تيك توك الكبير وقدرته على جذب عدد مهول من المستخدمين، قررت جوجل أن تبدأ في تقديم خدمة الفيديوهات القصيرة

يوتيوب شورت ليس تطبيقًا منفصلاً بل في نفس التطبيق الأساسي للنظام، يمكنك الوصول إلى الفيديوهات القصيرة بالذهاب إلى تطبيق YouTube على هاتفك والضغط على علامة تبويب الشورتات في أسفل الشاشة. ستحصل على وصول فوري إلى آلاف مقاطع الفيديو القصيرة.

الأمر الرائع في استخدام الفيديوهات القصيرة ليوتيوب هو أن النظام الأساسي يعرف بالفعل ما تحب مشاهدته ويعرف تفضيلاتك، هذا يعني أنك سترى محتوى مشابهًا للمحتوى الذي تجده في خلاصة YouTube العادية.