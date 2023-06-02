عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حظر تيك توك.. إجراءات احترازية من البرلمان الأوروبي قبل انتخابات 2024

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي

دعا البرلمان الأوروبي إلى تنسيق استراتيجية للحماية من التدخل الأجنبي قبل الانتخابات الأوروبية عام 2024.

وقال أعضاء في البرلمان الأوروبي إنه من المرجح أن يزداد التدخل الأجنبي والتضليل المعلوماتي والهجمات على الديمقراطية ويصبح ذلك أكثر تعقيدا في الفترة التي تسبق انتخابات يونيو.

وجاء التحذير في تقرير تبنته الجلسة العامة بموافقة 469 صوتا مقابل رفض 71 في بروكسل يوم الخميس.

وفي التقرير، سلط أعضاء البرلمان الأوروبي الضوء على التدخل عبر منصات الإنترنت، وحماية البنية التحتية الحيوية والقطاعات الاستراتيجية باعتبارها مثار قلق.

كما تم تحديد التدخل أثناء العمليات الانتخابية والتمويل السري للأنشطة السياسية من قبل الجهات الأجنبية ومقاومة الهجمات الإلكترونية على أنها تهديدات.

ويدعو التقرير إلى فرض حظر على منصة "تيك توك" للتواصل الاجتماعي على جميع مستويات الحكومات الوطنية وفي مؤسسات الاتحاد الأوروبي. كما يوصي بفرض حظر على المعدات والبرمجيات من الشركات المصنعة من البلدان عالية الخطورة.

ويريد البرلمان استراتيجية منسقة للاتحاد الأوروبي ودعا إلى التمويل الكافي لمعالجة المعلومات المضللة ودعم العمليات الديمقراطية.

وقالت المقررة ساندرا كالنيتي إن التدخل الأجنبي في العمليات الديمقراطية يمثل تهديدا متزايدا للأمن.

وتابعت أنه "يجب أن نتصرف بشكل عاجل وأن ننفذ توصياتنا بسرعة. ويجب أن يتم استثمار كبير ودائم في صمود الديمقراطية، بالاعتماد على خبرة شركائنا".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

عاصفة تاني محدش يخرج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

فيديو مبهج| شاهد رقص الأميرة رجوة في حفل زفافها يشعل السوشيال ميديا

أخبار الرياضة .. كاس تطالب الزمالك بسداد 1.5 مليون دولار وإيقاف نهائي للقيد العقوبة ...قرار عاجل من الأهلي بشأن كولر

شقيقتا الأمير الحسين تثيران الجدل في حفل زفافه .. اعرف السبب

مفاجأة.. إبراهيم حسن يكشف سر غياب توأمه حسام عن حفل افتتاح فرع الأهلي

مدافع النادي الأهلي في ظهور رومانسي برفقه زوجته.. شاهد

بيان عاجل من البيت الأبيض بعد سقوط بايدن من على المنصة خلال حدث بكولورادو

ترشيحاتنا

20 مليون جنيه لتطوير قصر العيني الفرنساوي ضمن مشروع جامعة القاهرة للتطوير|تفاصيل

قطع المياه عن بعض المناطق في القاهرة اليوم

منها مكة والمدينة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية لـ 11 منطقة بالمملكة

بعد تكرار الحوادث.. شروط ترخيص الإعلانات واللافتات على الطرق العامة

مع التحذير من الطقس.. هاني الناظر يقدم هذه النصائح

وفاء عامر تكشف سر نجاح زواجها على مدار الـ 22 عامًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل مبارة الوداد بأيام.. تحرك مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه كولر| إيه الحكاية؟

طريقة عمل مسخن رول في البيت.. أحلى من المحلات

سعر جمبسوت ياسمين عز يثير ضجة على السوشيال ميديا.. رقم صادم

نشرة المرأة والصحة| نوعان من الفاكهة الصيفية لعلاج أمراض المفاصل.. علاجات طبيعية لمرضى الجيوب الأنفية

فيديو

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

موقف الشناوي وأبرز الغيابات .. كواليس ما قبل مباراة الأهلي والوداد

تفاصيل عاصفة ترابية ضرب محافظات مصر/ فيديو جراف

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ