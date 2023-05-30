رئيس السلامة والأمان في تيك توك: بعض الحوادث المنتشرة على المنصة شيء مقلق

أكد كيفين مورجن، رئيس قطاع السلامة والأمان في تيك توك، أن "تيك توك" دائمًا وسيلة للترفيه والهدف منه دائمًا هو تطوير الناحية الإبداعية، كما أنه دائمًا ما يريد التركيز على المحتوى المفيد.

وأضاف "مورجن"، خلال حوار خاص له ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن "تيك توك" هو منصة ترفيهية لكن هناك تنوعا كبيرا، مؤكدًا أن تسبب التيك توك في بعض الحوادث هو شيء يقلق الجميع، لكنها تحديات دائمًا موجودة في الشبكات الاجتماعية، هذه التحديات موجودة قبل "تيك توك".

المنصة تفعل ما بوسعها لإيقاف تلك التحديات

وأشار إلى أن المنصة لا تتعامل بتسامح مع هذا المحتوي ولديهم عدة فرق وطرق للتأكد من اختفاء هذا المحتوى من تيك توك، والمنصة تفعل ما بوسعها لإيقاف تلك التحديات.