بعد حظر تيك توك.. سناب شات يصل لـ 200 مليون مستخدم في الهند

أعلنت شركة سناب الأم لخدمة سناب شات Snapchat، عن إن تطبيق الرسائل المرئية التابع لها تجاوز 200 مليون مستخدم نشط شهريا في الهند، و 120 مليون منهم يشاهدون المحتوى على المنصة.

وبحسب ما ذكره موقع "livemint"، أعلنت سناب شات بهذه المناسبة عن إطلاق روبوت محادثة تجريبي يعمل بالذكاء الاصطناعي ومخصص لـ Snapchat، يطلق عليه اسم My AI ، والذي يمكنه التوصية بأفكار جديدة أو اقتراح مقاطع فيديو بناء على اهتمام المستخدمين.

سناب شات يصل إلى أكثر من 200 مليون مستخدم نشط شهريًا في الهند



ويشار إلى تطبيق المراسلة المرئية يضم أكثر من 750 مليون مستخدم نشط شهريا على مستوى العالم، يشكل حوالى 90 % من المستخدمين في الفئة العمرية من 18 إلى 24 عاما.

وبتجاوز عدد المستخدمين النشطين لـ سناب شات في الهند حاجز الـ 200 مليون مستخدم نشط، فأن حوالى 27٪ من قاعدة مستخدمي خدمة سناب موجودة الآن في الدولة الآسيوية، ومقارنة بمستخدميها في دول أخرى تمتلك سناب شات حوالى 100 مليون مستخدم نشط يوميا في أمريكا الشمالية، وما يعادل 93 مليون في أوروبا.

سناب شات يصل إلى أكثر من 200 مليون مستخدم نشط شهريًا في الهند



وتعد الهند من أكبر الأسواق استخداما لتطبيق سناب شات، وتشير التقرير إلى أن زيادة عدد المستخدمين النشطيين في المنطقة، تأتي بعد أن استفادت "سناب" من قرار الهند حظر تطبيق تيك توك TikTok الصيني المنافس لها في عام 2020.

وبحسب ما ورد كان لدى تطبيق تيك توك أكثر من 200 مليون مستخدم هندي في الوقت الذي تم حظره فيه، وانقسم هذا الحشد الكبير من المستخدمين منذ ذلك الحين إلى منصات مختلفة من بينها يوتيوب وإنستجرام.

جدير بالذكر أن شركة سناب قامت بتحديث تطبيق أندرويد الخاص بها في عام 2019، ومنذ ذلك الحين انتقلت بقوة في السوق الهندية، وتقول الشركة في بيان لها أن أكثر من 120 مليون مستخدم لـ سناب شات في الهند يشاهدون الآن المحتوى عبر خاصية القصص Stories و Spotlight كل شهر، بينما تضاعف الوقت الذي يقضونه على Spotlight أكثر من 3 أضعاف منذ إطلاقها.