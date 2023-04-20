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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مجانا.. سناب تتيح روبوت الدردشة My AI لجميع مستخدمي Snapchat

سناب شات
سناب شات

أطلقت شركة سناب Snap، روبوت الدردشة القائم على الذكاء الاصطناعي My AI عالميا، وأتاحته لجميع مستخدمي منصة سناب شات Snapchat البالغ عددهم 750 مليون مستخدم شهريًا مجانا.

وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، تأتي خطوة شركة سناب بعد أقل من شهرين من إتاحة روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي ChatGPT، من شركة OpenAI لأكثر من 3 ملايين مستخدم مقابل اشتراك مدفوع في التطبيق.

 

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سناب تتيح روبوت الدردشة My AI عالميا

وقالت شركة سناب في بيان لها : "اليوم، نعلن أن My AI أصبح متاحا لمستخدمي سناب شات عالميا، ويأتي الآن مع ميزات جديدة".


وأضافت أصبح الذكاء الاصطناعي الخاص بنا جزءا لا يتجزأ من سناب شات، بدءا من اليوم يمكن للمستخدمين أضافة روبوت الدردشة إلى الدردشات الجماعية من خلال ذكره برمز @، وسيسمح سناب شات للأشخاص بتغيير شكل واسم الروبوت الخاص بهم باستخدام صورة Bitmoji الرمزية المخصصة، من خلال الآلاف من صور البيتموجي الرمزية.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ My AI الآن التوصية باستخدام عوامل تصفية AR في كاميرا سناب شات أو الأماكن التي يمكنك زيارتها من علامة تبويب خريطة التطبيق. 


وتخطط سناب للسماح للأشخاص قريبًا بإرسال رسائل مرئية للذكاء الاصطناعي الخاص بها وتلقي الردود التي تم إنشاؤها، وأظهر مثال تم عرضه خلال المؤتمر السنوي للشركة اليوم صورة لطماطم في حديقة، مما دفع الروبوت للرد بصورة تم إنشاؤها من حساء الجازباتشو.


ويشار إلى أن روبوت الدردشة My AI، الذي أُطلقته شركة سناب في شهر فبراير الماضي، كان متاحا فقط لمشتركي خدمتها المأجورة سناب شات بلس Snapchat Plus، و الذين يرسلون 2 مليون محادثة دردشة يوميا.

سناب سناب شات روبوت الدردشة الذكاء الاصطناعي My AI ChatGPT

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