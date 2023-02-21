جربها فورا.. ميزات سرية في سناب شات Snapchat لا يعرفها الكثيرون

يتميز تطبيق سناب شات Snapchat بكونه أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي التي لها شعبية كبيرة بين المستخدمين، حيث يعد منصة ترفيهية مليئة بالأدوات والفلاتر الجديدة وعشرات الميزات المختلفة؛ الأمر الذي جعله مؤخرا يصل لأكثر من 750 مليون مستخدم نشط شهريا.

وبحسب موقع Techniblogic فإن تطبيق سناب شات Snapchat يتميز بعدد من الميزات السرية التي يمكن تجربتها من خلال عدد من الخطوات البسيطة، ونعرض عددا منها فيما يلي :

تسجيل الفيديو دون الضغط على زر الالتقاط



بهذه الطريقة ، يظل الهاتف ثابتًا ، مما يسهل عليك قلبه للأمام والخلف، ولكن يجب أن تكون مستخدما لهواتف آيفون :



اذهب إلى الإعدادات، ثم حدد عام

ابحث عن رمز الوصول

ضمن قسم التفاعل ، قم بتشغيل ميزة AssistiveTouch لتمكين رمز صغير على الجانب الأيمن من الشاشة

انقر فوق إنشاء إيماءة جديدة

اضغط بإصبعك على الشاشة وانتظر حتى يصل الشريط الأزرق في الأسفل إلى أقصى حد

اضغط على إيقاف، ثم قم بتسمية الإيماءة وحفظها

افتح Snapchat وقبل تسجيل مقطع فيديو ، انقر فوق الأيقونة الصغيرة

حدد مخصص وستظهر دائرة على الشاشة

انقر ببطء على زر الالتقاط وستتولى إيماءتك المخصصة الباقي

استخدام ما يصل إلى 3 "فلاتر" على كل صورة

انقر فوق صورة، ثم اسحب لليسار لاختيار الفلتر الأول

اضغط بإبهامك في أي مكان على الشاشة لتوظيف الفلتر الأول في مكانه

اضغط على الفلتر الثاني، وبمجرد اختياره حرر لمس الشاشة قليلاً قبل النقر عليه مع الاستمرار مرة أخرى.

اضغط بإبهامك في أي مكان على الشاشة لتوظيف الفلتر الأول في مكانه اضغط على الفلتر الثاني، وبمجرد اختياره حرر لمس الشاشة قليلاً قبل النقر عليه مع الاستمرار مرة أخرى. يمكنك التمرير إلى اليسار واختيار الثالث، ويمكنك التمرير لليمين في حالة التراجع عن جميع الفلاتر الثلاثة للعودة مباشرة إلى الصورة الأصلية التي لم تتم تصفيتها.



أضف مقاطع موسيقى وأغاني إلى Snap الخاص بك



الوصول إلى تطبيق موسيقى على جهازك

قم بتشغيل الأغنية التي تصفك بشكل أفضل

ارجع إلى Snapchat وابدأ التسجيل

توفير عمر البطارية باستخدام "وضع السفر" أو “Travel Mode"



مع تمكين وضع السفر على Snapchat الخاص بك ، يمكنك النقر فوق Snaps and Stories للتنزيل بدلاً من تنزيلها تلقائيًا من خلال :