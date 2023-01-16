أفضل ميزات في تطبيق Snapchat سناب شات لا يعرفها الكثيرون

يضم تطبيق Snapchat سناب شات العديد من الميزات الجديدة والتي يصعب على مستخدميه الإلمام بها أثناء استخدامهم للتطبيق سواء عند مشاركة الصور و مقاطع الفيديو والمحادثات النصية والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو .

وبحسب موقع فإن تطبيق Snapchat سناب شات ملئ الميزات والأدوات الكثيرة والتي لا يعرفها الكثير على الرغم من كونه أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا والمفضلة لدى كثيرين، ويمكن الاستفادة بعدد من الميزات في سناب شات والتي يمكنها إضافة تجربة أفضل عند الاستخدام .

تطبيق فلاتر متعددة على الصور ومقاطع الفيديو

يعد سناب شات معروفا بتقديمه للـ"فلاتر" الفريدة، حيث تتمتع الفلاتر الموجودة على التطبيق بالقدرة على تحويل اللقطات العادية إلى لقطات رائعة، حيث يتيح لك التطبيق أيضًا استخدام فلاتر متعددة في اللقطات الخاصة بك لجعلها تبدو أكثر إثارة وفريدة من نوعها.

تغيير اسم مستخدم Snapchat الخاص بك

من الممكن تغيير اسم مستخدم سناب شات ، لكنه معقد للغاية ولديه بعض القيود، حيث سيسمح لك Snapchat بتغيير اسم المستخدم الخاص بك مرة واحدة في السنة، وأيضًا ، يمكنك فقط استخدام اسم المستخدم الذي لم يستخدمه أحد من قبل.

تمكين المصادقة الثنائية

ويعد تشغيل المصادقة الثنائية أمرا مهما للغاية، وميزة أمان ترسل لك رمز تسجيل الدخول على رقم هاتفك المسجل، حيث بعد إدخال رمز التحقق ، سيسمح لك سناب شات بالوصول إلى حسابك، كما تمنع الميزة الوصول غير المصرح به وتقلل من فرصة اختراق الحساب.

مشاركة موقعك المباشر

وإذا كنت تريد أن تشعر عائلتك بالأمان عندما تكون خارج المنزل ، فيمكنك استخدام ميزة مشاركة الموقع الحية في Snapchat ، ويمكنك مشاركة موقعك المباشر مع أصدقائك وأفراد عائلتك في الدردشة.

تمكين الوضع الداكن

مثل كل تطبيق لمشاركة الصور والفيديو ، يدعم سناب شات الوضع المظلم أو الداكن، حيث يوفر لك تطبيق Snapchat لنظام التشغيل iOS خيارًا مباشرًا لتغيير سمة التطبيق ، لكنك تحتاج إلى الاعتماد على طرق أخرى على أندرويد ، وفي هذه الحالة، تحتاج إما إلى تبديل سمة جهازك أو استخدام تطبيق تابع لجهة خارجية لتمكين الوضع المظلم.