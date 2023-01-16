عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل ميزات في تطبيق Snapchat سناب شات لا يعرفها الكثيرون

تطبيق Snapchat سناب
تطبيق Snapchat سناب شات

يضم تطبيق Snapchat سناب شات العديد من الميزات الجديدة والتي يصعب على مستخدميه الإلمام بها أثناء استخدامهم للتطبيق سواء عند مشاركة الصور و مقاطع الفيديو والمحادثات النصية والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو .    

 

وبحسب موقع فإن تطبيق Snapchat سناب شات ملئ الميزات والأدوات الكثيرة والتي لا يعرفها الكثير على الرغم من كونه أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا والمفضلة لدى كثيرين، ويمكن الاستفادة بعدد من الميزات في سناب شات والتي يمكنها إضافة تجربة أفضل عند الاستخدام . 

 

تطبيق فلاتر متعددة على الصور ومقاطع الفيديو

يعد سناب شات معروفا بتقديمه للـ"فلاتر" الفريدة، حيث تتمتع الفلاتر الموجودة على التطبيق بالقدرة على تحويل اللقطات العادية إلى لقطات رائعة، حيث يتيح لك التطبيق أيضًا استخدام فلاتر متعددة في اللقطات الخاصة بك لجعلها تبدو أكثر إثارة وفريدة من نوعها. 

 

تغيير اسم مستخدم Snapchat الخاص بك

من الممكن تغيير اسم مستخدم سناب شات ، لكنه معقد للغاية ولديه بعض القيود، حيث سيسمح لك Snapchat بتغيير اسم المستخدم الخاص بك مرة واحدة في السنة، وأيضًا ، يمكنك فقط استخدام اسم المستخدم الذي لم يستخدمه أحد من قبل. 

 

تمكين المصادقة الثنائية

ويعد تشغيل المصادقة الثنائية أمرا مهما للغاية، وميزة أمان ترسل لك رمز تسجيل الدخول على رقم هاتفك المسجل، حيث بعد إدخال رمز التحقق ، سيسمح لك سناب شات بالوصول إلى حسابك، كما تمنع الميزة الوصول غير المصرح به وتقلل من فرصة اختراق الحساب.

 

مشاركة موقعك المباشر

وإذا كنت تريد أن تشعر عائلتك بالأمان عندما تكون خارج المنزل ، فيمكنك استخدام ميزة مشاركة الموقع الحية في Snapchat ، ويمكنك مشاركة موقعك المباشر مع أصدقائك وأفراد عائلتك في الدردشة.

 

تمكين الوضع الداكن 

مثل كل تطبيق لمشاركة الصور والفيديو ، يدعم  سناب شات الوضع المظلم أو الداكن، حيث يوفر لك تطبيق Snapchat لنظام التشغيل iOS خيارًا مباشرًا لتغيير سمة التطبيق ، لكنك تحتاج إلى الاعتماد على طرق أخرى على أندرويد ، وفي هذه الحالة، تحتاج إما إلى تبديل سمة جهازك أو استخدام تطبيق تابع لجهة خارجية لتمكين الوضع المظلم. 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسائر فادحة تضرب الدولار.. هبوط محلي وعالمي ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

600 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد شهادات الـ25% ومفاجأة في عيار 21 الآن

هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الرعدية الغزيرة خلال ساعات

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة عن إمكانية مشاركة محمود متولي مع الأهلي

49 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد الإفراج عن أعلاف بحوالي مليار دولار

عاجل | رحيل نجم بيراميدز قبل مواجهة الزمالك اليوم

شديد البرودة| الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية على عدد من المحافظات اليوم ..فيديو

قبل وفاتها بـ دقائق.. ضحية طائرة نيبال تترك رسالة على السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

الأرصاد: أمطار متفرقة على معظم المحافظات باستثناء هذه المناطق| طقس اليوم

تداول صور من أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي عبر تليجرام

أتكبر عليها| بعد قليل الحكم على حسن شاكوش في قضية ريهام سعيد

الزمالك يلتقي بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر|أبرز عناوين صباح البلد

قالت لي كفاية ضرب فيا.. اعترافات المتهم بقضية مشرفة بورسعيد وسر تنحي محاميه

أمريكي مسجون في إيران يضرب عن الطعام ويوجه رسالة لـ بايدن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتقاله لنادي النصر.. مزاد على لوحات مرورية تحمل اسم رونالدو وميسي بالسعودية

بفستان أحمر لافت.. ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

صورة جديدة مقربة لـ القمر تكشف أسراره.. شاهد

ستفاجئك.. 6 استخدامات غير متوقعة لأكياس الشاي المستعملة

فيديو

بمقدم 70 ألف جنيه .. احجز شقتك الآن| تفاصيل

فيروس شيكونجونيا يهدد العالم.. دول بأمريكا اللاتينية ترفع حالة التأهب الصحي

تصرف جنوني.. خليجي يقدم على بيع كليته بسبب المطرب عبد المجيد عبد الله

لم ينجوا أحد .. مشهد مرعب لـ تحطم طائرة نيبال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

اﻟﻤﺰﻳﺪ