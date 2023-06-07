برلماني: الدبلوماسية الشاملة عنوان سياسة مصر الخارجية.. فيديو

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن عنوان سياسة مصر الخارجية هو الدبلوماسية الشاملة؛ وهي الانفتاح على الجميع بمحددات معينة، منها الاهتمام بالمصالح المشتركة، وعدم التدخل في الشأن الداخلي لأي دولة.

وأضاف “القط”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم هند النعساني والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن مصر ساعدت القارة الأفريقية في حركة التحرر في الخمسينات والستينات من الاستعمار، لافتًا إلى أن العلاقات مع القارة الأفريقية بداية من الثمانينات وحتى 2015 كانت وتيرتها هادئة للغاية، وعادت مرة أخرى منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعلق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على جولة الرئيس السيسي الخارجية لـ أنجولا وزامبيا وموزمبيق، قائلًا إن هذه الدول بمثابة حزام وسط بين الجنوب والشمال الأفريقي، وجاءت الزيارة لزامبيا لتسليم رئاسة قمة الكوميسا وأنجولا، وهي الزيارة الأولى لرئيس مصري، ويجمع بين مصر وأنجولا وموزمبيق تبادل تجاري منذ عام 2015.