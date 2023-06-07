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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: وفد وزاري يزور أسبانيا لتبادل الخبرات بمجال تقديم الرعاية لكافة فئات المجتمع

صدى البلد

شاركت وزارة الصحة والسكان، في تنظيم جولة دراسية لوفد من وزارتي الصحة والسكان، والداخلية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز، في دولة أسبانيا، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ROMENA.

تأتي الجولة تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالعمل على تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لكل فئات المجتمع، والتعاون مع مختلف القطاعات، والوزارات المعنية بتقديم هذه الخدمات في مختلف الجهات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجولة تهدف إلى تبادل الخبرات الاستراتيجية والتنفيذية في مجال تقديم الرعاية الصحية داخل السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل، والتي تتميز بها دولة أسبانيا، خاصة في مجال علاج الإدمان، والصحة النفسية، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية.

وأضاف «عبدالغفار» تأتي هذه الجولة الدراسية تأتي استمرارا للتعاون المثمر بين وزارتي الصحة والسكان، والداخلية، وتعد بداية لتوسيع التعاون في تقديم خدمات الصحة النفسية وعلاج مرضى الإدمان من نزلاء السجون، ومراكز الإصلاح والتأهيل.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوفد عقد عدة اجتماعات مع المدير العام، ونائب مدير عام السجون الإسبانية، لتبادل الخبرات فيما يتعلق بالممارسات الناجحة المطبقة في السجون الإسبانية وأنظمة المجتمع، لاسيما في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية، مضيفا أن برنامج الجولة تتمن يتضمن زيارات ميدانية لعدد من السجون، وعدد من المنشآت العلاجية في دولة أسبانيا.

ضم وفد وزارة الصحة والسكان، كلا من الدكتورة منن عبدالمقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور حازم الفيل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، والدكتور وجدي أمين مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، والدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، والدكتورة راغدة الجميل مدير إدارة علاج الإدمان في الأمانة العامة للصحة النفسية.

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