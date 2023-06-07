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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالإسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

صدى البلد

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أنه من المقرر عرض نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية على الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، لإعتمادها وإتاحتها أماما الطلاب علي الموقع الإلكتروني للمحافظة.

واضاف المصدر ، أنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح أمتحانات الصف الثالث الإعدادي، وتم الإنتهاء من أعمال التصحيح وأعمال رصد الدرجات ، وحصرها للتأكد من حصول الطلاب علي درجاتهم دون أخطاء تذكر.

وأضاف المصدر، إلي أنه من المقرر إعلان النتيجة عقب عرضها علي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وإعتمادها وإعلان اسماء الأوائل علي مستوي المحافظة وإتاحة النتيجة علي الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية من خلال الرابط التالي..

من هنا

وأشار إلي أن إجمالي الطلاب الذين تقدمو لامتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بلغ 138 الف طالب وطالبة موزعين علي عدد 761 لجنة علي مستوي 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

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