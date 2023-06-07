أخبار التعليم.. قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة.. ووزير التعليم يبحث مع خبراء إيطاليين سبل التعاون في ربط المبنى المدرسي بالمجتمع

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

يقدم “صدى البلد”، خدمة لمتابعيه، من خلال إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الغربية، لنهاية العام لسنة 2023 .

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري، رقم 228 لعام 2023، بتعيين الدكتور حمدي محمد حسين شحات، رئيسًا لجامعة الأقصر.

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعات الأهلية باتت واقعا محتوما في خطوة أخرى نحو التقدم، فرض نفسه على الجميع داخل الدولة المصرية، فأصبح لكل جامعة حكومية، أخرى أهلية وليدة منها، ولكن لجامعة عين شمس كان الأمر مختلفًا، بناء على توجيهات الرئيس السيسي، ببناء الجامعة الأهلية لها في مدخل العاصمة الإدارية على مساحة 190 فدانا بدلا من أرض الجامعة في العبور على مساحة 40 فدانا.

ودع الدكتور أحمد سليم، عضو هيئة التدريس، ومدرس الآثار المصرية القديمة بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، طلاب الفرقة الرابعة «شعبة الآثار المصرية» في آخر امتحان برسالة مؤثرة تحمل مشاعر الحب والود بين الأستاذ الجامعي وطلابه.

استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ماريا اليساندرا، وكارلو كاباي خبيري الإنشاءات المعمارية في إيطاليا؛ لبحث سبل التعاون في ربط المبنى المدرسي بالمجتمع.

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.