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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بقرار جمهوري..الدكتور حمدي حسين رئيسًا لجامعة الأقصر

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري، رقم 228 لعام 2023، بتعيين الدكتور حمدي محمد حسين شحات، رئيسًا لجامعة الأقصر.

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وشغل الدكتور حمدي حسين، عدة مناصب خلال السنوات الماضية كان أبرزها: نائبًا لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  بالقرار جمهوري رقم (24) في 22 يناير لسنة 2022، 
ومشرفاً على كلية الطب - جامعة الأقصر - أستاذ الجراحة العامة وجراحات مناظير الجهاز الهضمي 11/5/ 2021.

كما شغل حسين منصب أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة وجراحات مناظير الجهاز الهضمي 5/8/ 2020 بجامعة جنوب الوادي، مشرفاً على قسم التعليم الطبي 14/7/2020 جامعة جنوب الوادي، عميد كلية الطب قنا - بقرار جمهوري رقم (332) لسنة 2017 – جامعة جنوب الوادي من 16/7/2017 حتى 15/7/2020 (الفترة الثانية)، أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة كلية طب قنا – جامعة جنوب الوادي منذ 31/7/2016حتى 15/7/2017.

وتقلد  عمادة كلية طب قنا - جامعة جنوب الوادي من 25/11/2012 حتى 31/7/2016 (الفترة الأولى)، وكيل كلية طب قنا لشئون التعليم والطلاب - جامعة جنوب الوادي من 9/10/2011 حتى 24/11/2012، أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة كلية طب قنا – جامعة جنوب الوادي منذ 21/9/2011، وكيل كلية التمريض لشئون التعليم والطلاب – جامعة جنوب الوادي منذ 6/1/2009، قائم بأعمال رئيس القسم الجراحة العامة – أستاذ مساعد – كلية طب قنا - جامعة جنوب الوادي منذ 21/10/2008.

الأقصر التعليم والطلاب الدكتور حمدي محمد حسين جامعة جنوب الوادي جامعة الاقصر شئون التعليم والطلاب كلية طب لعام 2023 قسم الجراحة العامة كلية الطب

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