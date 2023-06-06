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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق 25 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر

صدى البلد

شهدت سماء مدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء،  انطلاق 25 رحلات بالون طائر، على متنها 600 سائحًا من مختلف الجنسيات، وسط استعدادات أمنية مشددة.

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وقال مصدر من مطار البالون إن السائحين قد وصلوا إلى مطار إقلاع البالون بالبر الغربي في تمام الساعة الخامسة صباحا، وتمت الرحلة بعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وبعد موافقة هيئة الأرصاد الجوية على الإقلاع.

وأكد المصدر أن جميع شركات البالون تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية وتعمل بنصف طاقتها؛ وذلك لسلامة الركاب، موضحا أنه يتم تعقيم البالون قبل الإقلاع.

الأقصر الأرصاد الجوي الإجراءات الاحترازي السائحون هيئة الأرصاد الجوية

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