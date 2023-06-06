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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة عين شمس: قطاع التعليم العالي حصل دعم غير مسبوق من القيادة السياسية

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعات الأهلية باتت واقعا محتوما في خطوة أخرى نحو التقدم، فرض نفسه على الجميع داخل الدولة المصرية، فأصبح لكل جامعة حكومية، أخرى أهلية وليدة منها، ولكن لجامعة عين شمس كان الأمر مختلفًا، بناء على توجيهات الرئيس السيسي، ببناء الجامعة الأهلية لها في مدخل العاصمة الإدارية على مساحة 190 فدانا بدلا من أرض الجامعة في العبور على مساحة 40 فدانا.

 

وأضاف رئيس جامعة عين شمس، خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن قطاع التعليم العالي لقى دعم غير مسبوق قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدى 9 سنوات للعلماء والباحثين لتطوير مجال البحث العلمي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، وذلك تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).

 

وأكد رئيس جامعة عين شمس، أن القيادة السياسية  تسعي لوضع برنامج التعليم المصرى فى إطار المنافسة العالمية، وتطرق إلى ربط التعليم الجامعي بسوق العمل، مؤكداً أهميته وأنه هو المستقبل لتحقيق مستوي اقتصادي يليق بمصر.

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وكشف رئيس جامعة عين شمس، عن قرب الانتهاء من المدينة الطبية الجديدة لمستشفى عين شمس وافتتاحها العام المقبل، حيث تضم العديد من التخصصات الطبية والبحثية، التي تشكل إضافة للمنظومة الطبية والبحثية.

وقال، إن البحث العلمى والتطوير والاستدامة والتعليم الطبى والخدمة الطبية المقدمة على أعلى مستوى هذا هو مفهوم المدينة الطبية.

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