عين شمس: كورال الجامعة «هارموني عربي» نموذج لعودة الغناء الجماعي الناجح

استطاعت جامعة عين شمس، برئاسة ورعاية الدكتور محمود المتيني، ورعاية ودعم الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون قطاع التعليم والطلاب، أن تعيد إحياء الغناء الجماعي الذي يجذب الجمهور العام بمختلف شرائحه وفئاته العمرية، من خلال مساندتها ودعمها وإيمانها بطاقات ومواهب الشباب الجامعي الواعد.

هذا ما استهل به الإعلامي الكبير عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية" على شاشة قناة “mbc مصر”، اللقاء مع كورال “هارموني عربي” بقيادة المايسترو محمود وحيد.



ووسط استقبال وترحيب كبير من الإعلامي عمرو أديب بالكورال والفرقة الموسيقية المصاحبة له، ثمّن دور جامعة عين شمس في البحث والتنقيب عن المواهب واستخراجها لتكون كالنجوم المتلألاة في سماء الفن الراقي، لافتًا إلى أنه على الرغم من كثرة برامج اكتشاف المواهب والتي تقدم في نسخ مختلفة على شاشات التلفزيون، إلا أن دور الجامعة ومن قبلها المدرسة يظل أكثر عمقاً وتاثيراً وثراءً في إبراز طاقات الشباب و دعم مواهبهم.

وخلال اللقاء الذي قدم فيه الكورال باقة متنوعة من الأغاني، تحدث المايسترو محمود وحيد عن دعم جامعة عين شمس له وللمواهب الشبابية من أبناء الجامعة سواء في الغناء أو التمثيل المسرحي وغيرها من أشكال الأنشطة والفنون.

واستعرض رحلته الفنية داخل جامعة عين شمس منذ كان طالبا في كلية التجارة وصولاً لمرحلة اتجاهه لتدريب الفرق الفنية الغنائية منذ عام 2011، مؤكدا أن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني، ورعاية قطاع التعليم والطلاب برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة، كانت وراء ظهور كورال هارموني عربي للنور، وأشار إلى ما قدمته الجامعة من دعم سواء ما يتعلق بتجهيز المسارح على أعلى مستوى من الكفاءة أو توفير الدعم المادي واللوجستي حتى يخرج الكورال بالمظهر اللائق والمشرف أمام الجمهور.

وتحدث عن تشجيع إدارة الجامعة للكورال ليحقق مزيدًا من الشهرة والانتشار الفني من خلال مساعدته على تقديم حفلات خارج نطاق الجامعة سواء داخل القاهرة أو خارجها في محافظات الجمهورية المختلفة.

ورداً عل سؤال حول كيفية إدارة مجموعات كبيرة في تناغم وانسجام، أوضح المايسترو محمود وحيد أن الغناء الجماعي فن منظم يعتمد على توزيعات طبقات الأصوات المختلفة، مؤكداً أن الغناء الجماعي له قيمة ومذاق فني خاص، وأنه يتم اختيار الأغاني بعناية فليس كل الأغاني تصلح للغناء الجماعي، وأن دور المايسترو مثل المخرج لديه وجهة نظر في العمل الذي يقدم ويقوم بتدريب الفريق لتوصيلها للجمهور بالشكل اللائق، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية للكورال لا تزال مرحلة وسط ما بين الهواية والاحتراف.

وعن أعضاء الكورال، أوضح أن إدارة الجامعة انتهجت فلسفة جديدة لم تكن متاحة من قبل حين سهلت وسمحت بمواصلة خريجي الجامعة الاستمرار في الكورال حتى لا يكون مقتصراً على طلاب الجامعة فقط.

وجاء هذا القرار استجابة من إدارة الجامعة للطلاب الذين حرصوا على مواصلة الارتباط بالنشاط الجامعي حتى بعد تخرجهم، وذلك لما تتميز به جامعة عين شمس من ثراء في مختلف الأنشطة الطلابية.

وخلال اللقاء، أكد الإعلامي عمرو أديب أن الفقرات الغنائية التي قدمها كورال “هارموني عربي” بمصاحبة الفرقة الموسيقية ذات الأنامل الذهبية نجحت في رسم الابتسامة على وجوه ملايين من المشاهدين ، قائلاً: "لديكم قدرة على رفع الروح المعنوية".

وفي حديثه مع بعض أعضاء الكورال، من بينهم الطالبة "جولين" كلية الهندسة والطالب محمد عبد الرؤوف، كلية الحاسبات والمعلومات، أكد الطلاب أن مشاركتهم في النشاط داخل الجامعة تساعدهم على التفوق، وأن التدريب يكون على مسارح الجامعة الذي تم تجهيزه بأحدث أنظمة الصوت والإضاءة والأثاث وغيرها، وهو مفتوح للتدريب طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، ويتم التدريب مرتين أو ثلاثة في الأسبوع.

واختتم الإعلامي عمرو أديب لقاءه مع كورال “هارموني عربي” بتوجيه الشكر لجامعة عين شمس، مؤكداً أن مصر بلد المواهب.

هذا وقد قدم كورال “هارموني عربي” باقة من أمتع وأشهر الأغنيات، من بينها “نشيد الجيش المصري، وميدلي من الفولكلور النوبي، وميدلي من الفلكلور العربي، وميدلي أغاني للنجم حسين الجسمي، وميدلي من هتافات جمهور النادي الأهلي، وميدلي ويجز”.

كورال جامعة عين شمس

6288317c-471d-477d-9862-1c6416271950

c8318b57-1273-4f0b-836c-65bb5a19ee14

ec94a4b8-1dab-43ec-9d11-bee50c259e0d

e9e2d4d4-552f-409b-9456-124cbc1ac78a