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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة عين شمس يستقبل مديرة العلاقات الدولية بجامعة TU Berlin

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

استقبل  الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، يوم الأحد الموافق 4 / 6 بقصر الزعفران ، مديرة العلاقات الدولية بجامعة TU Berlin .. Evelina Skurski ، والأستاذة إنجى نافع ممثلة جامعة TU Berlin بمصر ، بحضور الأستاذ الدكتور أيمن صالح ، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث ،   الدكتورة شهيرة سمير، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، الأستاذة الدكتورة شيرويت الأحمدي، مدير إدارة الوافدين ، الأستاذة الدكتورة ريم الكباريتي ، مدير رابطة الخريجين ، والدكتور أحمد البنا مدير إدارة التصنيف الدولى.

تهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي   والتبادل الثقافى وتبادل الخبرات بين الجامعتين .

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وخلال اللقاء ثمن  الدكتور محمود المتيني ، رئيس جامعة عين شمس ،التعاون المثمر بين الجانبين خلال الفترة الماضية ، مؤكدا على أهمية تبادل الخبرات والزيارات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين من الجامعتين .

من جانبها أشادت مديرة العلاقات الدولية بجامعة TU Berlin بالإنجازات التي حققتها جامعة عين شمس في مختلف المجالات، وأعربت عن رغبتها في توسيع نطاق التعاون بين الجانبين في المستقبل.

يذكر أنه قد قام وفد من جامعة عين شمس في وقت سابق بزيارة جامعة TU Berlin، ومن المقرر أن تمتد 
زيارة مديرة العلاقات الدولية بجامعة  TU Berlin  على مدار أسبوع ستلتقي خلاله بممثلي كليات جامعة عين شمس المناظرة بالجامعة هناك بما يمثل نقطة انطلاق لأبحاث مشتركة وتبادل طلابى بين الكليات المناظرة.

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