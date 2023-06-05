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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. انطلاق دورة إعداد مدرب إلكتروني بمركز تعليم الكبار في جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أكد الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، أنه يمكن عن طريق الأونلاين معرفة كل شيء عن تصميم وإنتاج وتقديم وإدارة برنامجك التدريبي إلكترونيًا، إضافة إلى التسويق الشخصي للمدرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كل ذلك وأكثر أونلاين في دورة إعداد مدرب إلكتروني عن بعد.

 

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وقال مدير مركز تعليم الكبار إن الدورة سوف تقام  اليوم  عبر نخبة من الأساتذة والخبراء في مجال التدريب الإلكتروني وتكنولوجيا التعليم والمعلومات، ينظمها مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس بالتعاون مع العربية للاستشارات التربوية والتدريب أونلاين.

وأوضح الدكتور إسلام السعيد، أن الدورة ستة أيام هي الإثنين والثلاثاء والأربعاء، من الساعة السابعة إلى العاشرة مساء عبر تطبيق ZOOM.

وأعلن مدير مركز تعليم الكبار عن محاور الدورة وهي كالآتي:
- تصميم برنامج تدريب إلكتروني.

- تصميم الأنشطة التدريبية الإلكترونية.

- تطبيقات استخدام بعض أدوات التدريب الإلكتروني المتزامن وغير المتزامن.

- أساسيات إنشاء فصل افتراضي.

- تطبيقات إنشاء فصل افتراضي على zoom meeting

- أساسيات استخدام نظم إدارة التعلم LMS (Google Classroom).

- توظيف القوالب الجاهزة لإنتاج الفيديو التفاعلي.

- تصميم الاختبارات الإلكترونية.

- تصميم استمارات الحضور والتقييم.

- تصميم استمارات استطلاع الرأي.

- التسويق الإلكتروني الشخصي للمدرب.

وكان قد عقدت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  اجتماعاً موسعاً بحضور سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و السادة وكلاء كليات الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و السادة مديرو المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص ، و ذلك بهدف بحث آليات تطوير مراكز الجامعة ووحداتها ذات الطابع الخاص،  حيث تم مناقشة أوجه التطوير و سبل تذليل أية معوقات مع وضع حلول عملية لتجاوز المشكلات .

يأتي الاجتماع في إطار حرص جامعة عين شمس وقطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مواصلة خطة التطوير الشاملة التي تنتهجها الجامعة على كافة المستويات اللوجستية و العملية والتنفيذية والإدارية.

وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من المقترحات و الوقوف على نقاط القوة والضعف والتي من المقرر تضمينها لإعداد دراسة متكاملة للتطوير   لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

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