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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ضمن برنامج متحف الطفل.. زيارة 23 تلميذا لمتحف الزعفران بجامعة عين شمس|صور

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبل متحف الزعفران بجامعة عين شمس، زيارة من 23 طفل من مركز الطفل للحضارة والإبداع ( متحف الطفل) ضمن البرنامج الصيفي لمتحف الطفل والذى يمتد من شهر مايو حتى شهر سبتمبر ويقدم معلومات فنية وعلمية وثقافية مبسطة للأطفال، إضافة إلى القيام برحلات ميدانية لربط المعلومات النظرية بأرض الواقع.

وخلال الزيارة تم اصطحاب الأطفال في جولة بمتحف الزعفران بجامعة عين شمس وتم تقديم شرح مبسط حول المعروضات الأثرية التى يضمها والتى منها واجهة بوابة مقصورة الأمير نب ماعت رع بن الملك رمسيس التاسع (1125-1107 ق.م)، وكان يشغل منصب كبير كهنة الشمس (ور ماو) في معبد رع في إيونو.

كما تم تقديم نبذة عن تمثال إيمحوتب من البرونز، والقاعدة من الألباستر، الذي يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين- العصر الصاوي، وتابوت آدمي من الخشب عليه مناظر دينية لحماية المتوفى يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين-العصر الصاوى ، و مجموعة من الخزف من  زمن المماليك، فى القرن 8هـ/14م بالإضافة  لمجموعة من النياشين والأوسمة والميداليات التذكارية للمملكة المصرية، عصر أسرة محمد علي القرن 1314هـ/1920م، ومجموعة من  مقتنيات الجامعة.

 

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وقد عبر الأطفال عن سعادتهم بزيارة متحف الزعفران ، من جانبهم أثنى القائمون علي الزيارة بالمتحف وما يضمه من معروضات ، مقدمين الشكر لإدارة جامعة عين شمس علي التعاون واستقبال الأطفال .

يذكر أن مركز الطفل للحضارة والإبداع ( متحف الطفل) أنشئ عام 1998  بحي مصر الجديدة ،  كجزء من مشروع مشترك مع المتحف البريطاني كما تم تجديده لشكله الحالى عام 2008 وحتى 2012، وتم الإفتتاح التجريبى للمركز فى  شهر مايو 2012 وتم افتتاحه بشكل رسمى فى نوفمبر 2012.

ويعد المركز تعليمي وترفيهى يقدم المعلومات والخدمات بشكل تفاعلى للأطفال و يكمل التعليم المدرسي لهم ويهدف لتعريف الأطفال  المصريين بالظواهر التاريخية الطبيعية وعلاقتها بالبيئة الطبيعية الثقافية المصرية ، وقد شارك في إعداده خبراء من جميع أنحاء مصر والعالم في جميع المجالات ويحوى المتحف العديد من الأدوار وقبة سماوية ومكتبة.

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