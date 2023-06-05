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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد حقوق عين شمس يكشف تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشعب الثلاث

طلاب جامعات
طلاب جامعات

كشف الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني  منتظمة فى أسبوعها الثاني لمختلف الفرق الدراسية للشعب الثلاثة العربية والإنجليزية والفرنسية.
وأضاف عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن الكلية اتخذت كافة التجهيزات والتدابير الخاصة باللجان، لافتا إلى أنه يؤدى حوالى ما يقرب من 30 ألف طالب فى مرحلة الليسانس والدراسات العليا 5 آلاف طالب.

وأشار إلى أنه تم تجهيز لجان الامتحانات من تعقيم وتهيئة بالكامل وتجهيز المركز الطبى بالكلية تحسبا لأى حالات طارئة قد تحدث خلال اللجان، موضحا أن هناك تعليمات للطلاب منها الحضور قبل موعد الامتحان.

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وأشار إلى أن الامتحانات تعقد على فترتين و3 فترات يوميا، ومستمرة حتى 15 يونيو، ووفقا لخطة العام الدراسى، بدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، واستمرت الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى مع نهاية مايو وبداية شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية. 

جامعة عين شمس

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