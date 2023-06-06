تذكرونا دائما بالخير.. مدرس بآداب كفر الشيخ يودع طلاب الفرقة الرابعة برسالة مؤثرة

ودع الدكتور أحمد سليم، عضو هيئة التدريس، ومدرس الآثار المصرية القديمة بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، طلاب الفرقة الرابعة «شعبة الآثار المصرية» في آخر امتحان برسالة مؤثرة تحمل مشاعر الحب والود بين الأستاذ الجامعي وطلابه.

وكتب «سليم»، في نهاية ورقة الامتحان -مقرر أعمال السنة-، رسالة مؤثرة يودع بها طلابه: «انتهت الأسئلة مع تمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق.. دفعة 2023 العزيزة ستتركون أثراً في نفسي بشخصياتكم الجميلة، أرجو أن أكون قد وفقت في تأدية رسالتي معكم طوال فترة الدراسة، وأتمنى لكم التوفيق في حياتكم.. تذكرونا دائماً بالخير».

وتداول طلاب الفرقة الرابعة بقسم الآثار -شعبة الآثار المصرية- بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، على جروبات الدفعة ومواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن سعادتهم بهذه اللفتة الطيبة الكريمة ومن المشاعر التي يحملها لهم مدرس المادة، وسط إشادات كبيرة بهذه العبارة المؤثرة في ختام امتحان هذه المادة.



يذكر أن الامتحانات بدأت في كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ في 23 مايو الماضي، وسوف تنتهي في 19 يونيو الجاري، تحت إشراف الدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب، والدكتور عبد الحميد الصباغ، وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب.

امتحان أعمال السنة بقسم الآثار