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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 77.62% والمهنية 66%.. شاهد

محافظ الغربية
محافظ الغربية

اعتمد اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، مساء اليوم حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات الإعدادية العامة 87 ألف 224 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 67290 طالب، كما بلغ عدد طلاب الدور الثاني 19405 طالب، بنسبة نجاح 77.62 %.

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وأشار ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم أن المحافظ اعتمد أيضا نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية حيث بلغت نسبة النجاح 66%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100%، والتلمذة الصناعية بنسبة نجاح 81%، في حين بلغت نسبة الإعدادية المهنية للصم 93.75%.

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ويتقدم محافظ الغربية بأصدق التهاني لأبناء المحافظة متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح موجهاً الشكر لرجال التربية والتعليم مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الغربية.

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IMG-20230606-WA0044
IMG-20230606-WA0043
IMG-20230606-WA0043
الإعدادي أداء الامتحان الامتحانات الإعدادية الإعدادية العامة التربية والتعليم الاعداديه المهنية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الشهادة الإعدادية المهنية

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