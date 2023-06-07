تصعيد خطير.. أوكرانيا تمطر قرى خيرسون بـ 60 قذيفة

أفاد ممثلو خدمات الطوارئ بمنطقة خيرسون التي تعرضت يوم أمس الثلاثاء لتدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية بإطلاق القوات المسلحة الأوكرانية 60 قذيفة بما في ذلك على القرى المنكوبة.

وقال ممثلو خدمات الطوارئ للصحفيين، إن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت نيران المدفعية نحو مدينة نوفايا كاخوفكا 7 قذائف، وقرية بودستيبني 8 قذائف، و قرية بودلسنوي 7 قذائف، قرية كازاتشيي لاغيريا 14 قذيفة، قرية أليوشكي 7 قذائف، قرية دنيبرياني 6 قذائف، كايري 9 قذائف، حسبما أفاد البيان الذي نقلته تاس.

وتابع ممثلو خدمة الطوارئ عشرين أنه "جار تحديد الخسائر في صفوف المدنيين وتدمير البنية التحتية".

كما واصلت القوات المسلحة الأوكرانية، خلال الليل، قصف البنية التحتية المدنية في كاخوفكا وفاسيلييفكا وغورنوستيفكا وريسكي وسيرغيفكا، حيث أطلقت ما مجموعه 34 قذيفة.