عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصعيد خطير.. أوكرانيا تمطر قرى خيرسون بـ 60 قذيفة

صدى البلد

أفاد ممثلو خدمات الطوارئ بمنطقة خيرسون التي تعرضت يوم أمس الثلاثاء لتدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية بإطلاق القوات المسلحة الأوكرانية 60 قذيفة بما في ذلك على القرى المنكوبة.

وقال ممثلو خدمات الطوارئ للصحفيين، إن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت نيران المدفعية نحو مدينة نوفايا كاخوفكا 7 قذائف، وقرية بودستيبني 8 قذائف، و قرية بودلسنوي 7 قذائف، قرية كازاتشيي لاغيريا 14 قذيفة، قرية أليوشكي 7 قذائف، قرية دنيبرياني 6 قذائف، كايري 9 قذائف، حسبما أفاد البيان الذي نقلته تاس.

مجلس الاتحاد الروسي يلغي اتفاقية تعاون مهمة مع أوكرانيا.. تفاصيل

 وتابع ممثلو خدمة الطوارئ عشرين أنه "جار تحديد الخسائر في صفوف المدنيين وتدمير البنية التحتية".

كما واصلت القوات المسلحة الأوكرانية، خلال الليل، قصف البنية التحتية المدنية في كاخوفكا وفاسيلييفكا وغورنوستيفكا وريسكي وسيرغيفكا، حيث أطلقت ما مجموعه 34 قذيفة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيف زاهر يكشف سبب عدم مساندة الشناوي لـ مصطفى شوبير بمواجهة الأهلي والوداد

العاصفة بهذه المناطق.. سحب رعدية تغطي عدة محافظات وأمطار خلال ساعات| الطقس

مَخرج وحيد| كهربا في ورطة قبل النهائي الإفريقي.. ومصيره بيد الزمالك

800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد بيان البنك المركزي

عاصفة جديدة على الأبواب والحرارة 44 |تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

موعد زيادة المعاشات الجديدة لـ11 مليون مستحق| استمرار صرف معاش يونيو

مفاجآت مدوية في قائمة منتخب مصر لمواجهتي غينيا وجنوب السودان

لمدة 5 مواسم.. الأهلي يحصل على توقيع نجم فيوتشر |تفاصيل

ترشيحاتنا

اعتراض فشنك| الأهلي يضغط لضمان عدالة حكم النهائي.. والوداد يرفع شعار "اشمعنى"

البنك الدولي: مصر ستقود النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط

دفع الصادرات المصرية.. مركز تحديث الصناعة يجري مباحثات مع البنك الإسلامي للتنمية

تصعيد خطير.. أوكرانيا تمطر قرى خيرسون بـ 60 قذيفة

جزء ثان من جعفر العمدة.. محمد سامي يفجر مفاجأة

روسيا تكشف عن تحركاتها لتأمين محطة زابوريجيا قبل زيارة جروسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تحمي بشرتك في العواصف والأتربة؟

بسبب فيروس كورونا.. معلمو الابتسامة يلقون رواجا في اليابان| شاهد القصة

أعلى عائد في مصر 39‎%‎ مقدمًا.. ما هي شهادة اختيارك الجديدة؟ (تفاصيل)

جمال شعبان يحذر من خروج هؤلاء الأشخاص في العاصفة الترابية اليوم

فيديو

شيرين أم أنغام؟.. عمرو مصطفى يجيب على السؤال الصعب عن صوت مصر

الحرب اشتغلت .. الكاف ينحاز للوداد على حساب الأهلي/ فيديو جراف

رد قوى من دعاء فاروق على مطالبي المساكنة قبل الزواج

الإخوان حاولوا تجنيده في الخارج.. خالد يوسف يكشف خبايا «30 يونيو»| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ