سقوط لص سرق سيارة من داخل جراج بمنشأة ناصر

ضبط رجال مباحث القاهرة أحد الأشخاص لسرقته سيارة من داخل جراج بمنشأة ناصر وإعادة السيارة، و آمر اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم بتضرره من حارس جراج خاص مقيم بدائرة القسم لقيامه بسرقة السيارة خاصته حال قيامه بركنها داخل الجراج محل عمل المتهم وبسؤال الأخير أنكر ما نسب إليه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تبين أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم تم إستهدافه وضبطه .

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، كما تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمحيط مسكنه.

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة وإتهمه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.