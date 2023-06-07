30 ألف متر مكعب في الثانية.. تفجير سد كاخوفكا ينذر بكارثة بيئية

أعلن رئيس بلدية نوفايا كاخوفكا، فلاديمير ليونيف، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 30 ألف متر مكعب من المياه يتم تصريفها من خزان كاخوفكا كل ثانية مما يؤدي إلى تآكل السد.

وأوضح ليونيف في تصريحات إعلامية: "في الوقت الحالي يتم تصريف أكثر من 30 ألف متر مكعب من المياه في الثانية الواحدة من سد كاخوفكا في اتجاه مجرى النهر، لافتا إلى أن هذا الحجم الضخم من المياه سيؤدي إلى تآكل جسم السد بشكل مباشر.

وكانت قد أعلنت سلطات خيرسون الموالية لـ روسيا، اليوم الأربعاء، فرض حالة الطوارئ في المقاطعة بسبب ارتفاع منسوب المياه بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا.

وقالت سلطات خيرسون الموالية لـ روسيا في بيان لها، إنه تم تسجيل غرق نحو 2700 منزل بينما تم إجلاء 1300 شخص من المناطق التي غطتها المياه.

وأمس الثلاثاء، شن الجيش الأوكراني غارة على محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، حيث دمر القصف الصمامات الهيدروليكية في السد، مما أدى إلى تصريف المياه بشكل غير متحكم فيه، وقد تجاوز مستوى المياه بالفعل 12 مترًا.