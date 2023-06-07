مراوح ونظافة وغرف عزل|20 صورة ترصد تجهيزات لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

تشهد الآن جميع المدارس عمليات تجهيز وفرش لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، استعدادا لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 الاثنين القادم الموافق 12 يونيو 2023.

وانتهت عدد من المدارس من وضع أرقام الجلوس على مقاعد الطلاب وتعليق كشوف المناداة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

كما تقوم المدارس حاليا بـ تنظيف وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، والتأكد من وجود التهوية اللازمة في اللجان لراحة الطلاب

وتظهر في بعض لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بالقاهرة الجديدة، مراوح لتقليل حرارة الجو على الطلاب الممتحنين في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

كما حرصت مدارس القاهرة الجديدة على تنظيف وصيانة دورات المياة الملحقة بكل لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، حرصا على توفير جميع سبل الراحة للطلاب أثناء تواجدهم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

وحرصت لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة في إدارة القاهرة الجديدة التعليمية، على استمرار توفير غرف عزل في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، رغم انتهاء هلع فيروس كورونا في مصر، وذلك ليتم فيها عزل أي طالب تظهر عليه أي أعراض مرضية معدية أثناء سير امتحانات الثانوية العامة 2023 حفاظا على سلامة جميع الطلاب والمعلمين.

وفي هذا التقرير، ينشر موقع “صدى البلد” صورا تكشف استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2023 في المدارس، وفرش وتنظيف لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 في إدارة القاهرة الجديدة التعليمية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى علوم

الاثنين 12 يونيو 2023: التربية الدينية والتربية الوطنية.

الثلاثاء 13 يونيو 2023: الاقتصاد - الإحصاء.

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023: اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 25 يونيو 2023: الكيمياء.

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023:

الأحد 2 يوليو 2023: الفيزياء.

الخميس 6 يوليو 2023: اللغة الأجنبية الأولى.

الأحد 9 يوليو 2023: الجيولوجيا.

الخميس 13 يوليو 2023: الأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى رياضة

الاثنين 12 يونيو 2023: التربية الدينية والتربية الوطنية.

الثلاثاء 13 يونيو 2023: الاقتصاد - الإحصاء.

الأحد 18 يونيو 2023: اللغة العربية.

الثلاثاء 20 يونيو 2023: اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 25 يونيو 2023: الكيمياء.

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023:

الأحد 2 يوليو 2023: الفيزياء.

الثلاثاء 4 يوليو 2023: الاستاتيكا.

الخميس 6 يوليو 2023: اللغة الأجنبية الأولى.

الأحد 9 يوليو 2023: التفاضل.

الثلاثاء 11 يوليو 2023: الديناميكا.

الخميس 13 يوليو 2023: الجبر.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

الاثنين 12 يونيو 2023: التربية الدينية والتربية الوطنية.

الثلاثاء 13 يونيو 2023: الاقتصاد - الإحصاء.

الأحد 18 يونيو 2023: اللغة العربية.

الثلاثاء 20 يونيو 2023: اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 25 يونيو 2023: الجغرافيا.

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023:

الأحد 2 يوليو 2023: التاريخ.

الخميس 6 يوليو 2023: اللغة الأجنبية الأولى.

الأحد 9 يوليو 2023: علم النفس.

الخميس 13 يوليو 2023: الفلسفة.

الخميس 13 يوليو 2023: الأحياء - الجبر - الفلسفة.

لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الثانوية العامة 2023