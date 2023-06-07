عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مراوح ونظافة وغرف عزل|20 صورة ترصد تجهيزات لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الثانوية
لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

تشهد الآن جميع المدارس عمليات تجهيز وفرش لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، استعدادا لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 الاثنين القادم الموافق 12 يونيو 2023.

وانتهت عدد من المدارس من وضع أرقام الجلوس على مقاعد الطلاب وتعليق كشوف المناداة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023. 

كما تقوم المدارس حاليا بـ تنظيف وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، والتأكد من وجود التهوية اللازمة في اللجان لراحة الطلاب 

وتظهر في بعض لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بالقاهرة الجديدة، مراوح لتقليل حرارة الجو على الطلاب الممتحنين في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

كما حرصت مدارس القاهرة الجديدة على تنظيف وصيانة دورات المياة الملحقة بكل لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، حرصا على توفير جميع سبل الراحة للطلاب أثناء تواجدهم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023. 

وحرصت لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة في إدارة القاهرة الجديدة التعليمية، على استمرار توفير غرف عزل في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، رغم انتهاء هلع فيروس كورونا في مصر، وذلك ليتم فيها عزل أي طالب تظهر عليه أي أعراض مرضية معدية أثناء سير امتحانات الثانوية العامة 2023 حفاظا على سلامة جميع الطلاب والمعلمين.

وفي هذا التقرير، ينشر موقع “صدى البلد” صورا تكشف استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2023 في المدارس، وفرش وتنظيف لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 في إدارة القاهرة الجديدة التعليمية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى علوم

  • الاثنين 12 يونيو 2023: التربية الدينية والتربية الوطنية.
  • الثلاثاء 13 يونيو 2023: الاقتصاد - الإحصاء.
  • الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية
  • الثلاثاء 20 يونيو 2023: اللغة الأجنبية الثانية.
  • الأحد 25 يونيو 2023: الكيمياء.

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023:

  • الأحد 2 يوليو 2023: الفيزياء.
  • الخميس 6 يوليو 2023: اللغة الأجنبية الأولى.
  • الأحد 9 يوليو 2023: الجيولوجيا.
  • الخميس 13 يوليو 2023: الأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى رياضة

 

  • الاثنين 12 يونيو 2023: التربية الدينية والتربية الوطنية.
  • الثلاثاء 13 يونيو 2023: الاقتصاد - الإحصاء.
  • الأحد 18 يونيو 2023: اللغة العربية.
  • الثلاثاء 20 يونيو 2023: اللغة الأجنبية الثانية.
  • الأحد 25 يونيو 2023: الكيمياء.

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023:

  • الأحد 2 يوليو 2023: الفيزياء.
  • الثلاثاء 4 يوليو 2023: الاستاتيكا.
  • الخميس 6 يوليو 2023: اللغة الأجنبية الأولى.
  • الأحد 9 يوليو 2023: التفاضل.
  • الثلاثاء 11 يوليو 2023: الديناميكا.
  • الخميس 13 يوليو 2023: الجبر.

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

 

  • الاثنين 12 يونيو 2023: التربية الدينية والتربية الوطنية.
  • الثلاثاء 13 يونيو 2023: الاقتصاد - الإحصاء.
  • الأحد 18 يونيو 2023: اللغة العربية.
  • الثلاثاء 20 يونيو 2023: اللغة الأجنبية الثانية.
  • الأحد 25 يونيو 2023: الجغرافيا.

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023:

  • الأحد 2 يوليو 2023: التاريخ.
  • الخميس 6 يوليو 2023: اللغة الأجنبية الأولى.
  • الأحد 9 يوليو 2023: علم النفس.
  • الخميس 13 يوليو 2023: الفلسفة.

الخميس 13 يوليو 2023: الأحياء - الجبر - الفلسفة.

 

لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
امتحانات الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة امتحانات الثانوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلي القاضية تنفعك.. رسالة من ميدو لـ عصام الشوالي

العاصفة بهذه المناطق.. سحب رعدية تغطي عدة محافظات وأمطار خلال ساعات| الطقس اليوم

سيف زاهر يكشف سبب عدم مساندة الشناوي لـ مصطفى شوبير بمواجهة الأهلي والوداد

مرتضى منصور يعلن تأسيس حزب سياسي

عاصفة جديدة على الأبواب والحرارة 44 |تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد بيان البنك المركزي

بعد قرار عزله من الزمالك | مرتضى منصور: أحترم المؤسسات الوطنية والقضاء

مَخرج وحيد| كهربا في ورطة قبل النهائي الإفريقي.. ومصيره بيد الزمالك

ترشيحاتنا

كارثة للأرض.. تنبؤ يثير الرعب لـ بابا فانجا قبل نهاية 2023

إجهاض مقابل الحرام.. قرار عاجل بشأن طبيب أمراض النساء في روض الفرج

التموين: استقبال 5 آلاف رأس ماشية من جيبوتي بميناء سفاجا حتى الآن

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمنيا

«مجنون» و«أفضل منه»| استفزاز جديد لمدرب الوداد.. وكولر «ودن من طين»

الاستخبارات البريطانية تستبعد أي تهديد لمحطة زابوريجيا بعد تدمير سد كاخوفكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان: لو شعرت بهذه الأعراض فأنت مصاب باختلال كهرباء القلب

معلومات لا تعرفها عن القسطرة الجراحية.. يكشفها جمال شعبان

السبب صادم.. تيك توكر يتوعد فتيات شهرن به باستخدام AI

كتل هوائية صحراوية| عاصفة جديدة تضرب البلاد.. كيف تحمي نفسك خارج المنزل؟

فيديو

حسين الجسمى يطرح أغنية انا احترق على اليوتيوب

عاجل.. عاصفة جديدة تضرب البلاد وارتفاع شديد في الحرارة

آخر تحديث لأسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

هل تعمد الشناوي عدم مؤازرة شوبير في لقاء الوداد / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ