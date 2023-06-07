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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال زيارتهم بورسعيد.. وفد النواب: توطين الصناعة هدف استراتيجي قومي

لجنة صناعة البرلمان
لجنة صناعة البرلمان فى بورسعيد

أشادت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة معتز محمد محمود،  بجهود محافظة بورسعيد في الارتقاء بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد حتى وصلت للنهضة الصناعية غير المسبوقة التي تشهدها حاليا. 

جاء ذلك خلال لقاء موسع بين اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ووفد لجنة  الصناعة مجلس النواب علي هامش زيارة اللجنة للمنطقة الصناعية ببورسعيد،  وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ،  و اللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية ،  وعدد من المستثمرين وقيادات المنطقة الصناعية.

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وخلال اللقاء، أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه سيتم إنشاء محطة صرف صناعي باستثمارات تتعدى الـ 200 مليون دولار، لخدمة المناطق الصناعية في محافظة بورسعيد.

لجنة صناعة البرلمان فى بورسعيد

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وأضاف المحافظ، خلال كلمته بمؤتمر لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، والمنعقد في المبنى الإداري بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، أن هذه المحطة ستكون بإستثمارات سعودية بريطانية، مشيرا إلى أنه تم تذليل كافة العقبات أمام هذه الكيانات الاستثمارية الكبرى لإنشاء هذه المحطة الخاصة بالصرف الصناعي والتي تخدم الكيانات الصناعية الموجودة في محافظة بورسعيد.

من جانبه أكد اللواء محمد حمدى موسى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توطين الصناعة هدف استراتيجى قومى، مشددا على ضرورة التسهيل علي المستثمرين ودعم وتشجيع الاستثمار في مصر، مشددا على ضرورة وجود خريطة صناعية لمصر والعمل علي تذليل العقبات أمام المستثمرين وحل معوقات الصناعة في مصر.

وتضم اللجنة كلا من النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، وعددا من أعضاء اللجنة، منهم النواب محمد حمدي موسى، ومجاهد نصار، ومحمد نشأت العمدة، وجمال عبيد ونيفين الكاتب، ومحمود الشامي والدكتور محمد عبدالله، أمين لجنة الصناعة بمجلس النواب.

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