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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بورسعيد: استقبلنا 80 طالبا مصريا عائدا من السودان وأوكرانيا وسوريا

رئيس جامعة بورسعيد
رئيس جامعة بورسعيد يتفقد الامتحانات

قال الدكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إن الجامعة استقبلت قرابة 80 طالب مصري عائدين من السودان وأوكرانيا وسوريا معظمهم بكلية الطب و7 طلاب بكلية الهندسة، وجرى تسجيلهم وسدادهم المصروفات الدراسية الخاصة بهم.

وأضاف رئيس جامعة بورسعيد ، خلال تفقده امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التربية، أن الجامعة استقبلت أعداد كبيرة أخرى من المصريين العائدين من السودان وأوكرانيا وسوريا ويجرى استلام أوراقهم وتذليل كافة العقبات بما فيها مشكلة أصول الوثائق الرسمية الخاصة بهم.

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في شأن مختلف، أكد رئيس جامعة بورسعيد على انتظام العملية الامتحانية للأسبوع الثاني على التوالي دون أي مشاكل وفقا للقواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وأنه يمر على اللجان بصفة دورية وكذلك الدكتور جلال سالم، نائب رئيس جامعة بورسعيد.

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