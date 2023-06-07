الإمارات تلجأ إلي أسبوع العمل المضغوط

أصدر مجلس الوزراء الاماراتي قرارا برقم 48 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، أنماط متعددة للعمل في الحكومة الاتحادية، والذي يبدأ العمل به أول يوليو 2023.

ونص البند (د) من المادة 2 من اللائحة التنفيذية على أن الدوام بساعات عمل مكثفة (أسبوع العمل المضغوط)، هو العمل الذي يقوم الموظف بموجبه بتغطية كامل ساعات العمل الأسبوعية الرسمية في أيام عمل أقل أسبوعياً بحد أقصى 10 ساعات في اليوم و4 أيام عمل في الأسبوع بحسب صحيفة الخليج الإماراتية .

وفي نوع آخر من أنواع العمل، حددت اللائحة ساعات العمل بنمط الدوام الجزئي بما لا يقل عن (8) ساعات ولا يزيد على (32) ساعة أسبوعياً، وأن تحدد أيام عمل خلال أيام العمل الأسبوعية بما لا يقل عن يوم عمل واحد ولا يزيد على (4) أربعة أيام في الأسبوع.