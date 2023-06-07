كريم في السعودية.. بنزيما يصل جدة بعد إتمام انضمامه لـ الاتحاد

وصل الفرنسي كريم بنزيما، إلى مدينة جدة، بعد إتمام الانتقال إلى فريق الاتحاد السعودي.

وأعلن نادي اتحاد جدة السعودي، أمس الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع الفرنسي كريم بنزيما في صفقة انتقال حر قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

وهبطت طائرة بنزيما إلى المطار بجدة، حيث استقبلهم مسئولو النادي، وسط حضور لوسائل الإعلام التي حرصت على تغطية ذلك الحدث.

وسيتم تقديم كريم بنزيما لاعبًا لفريق اتحاد جدة السعودي، غدًا الخميس، على ملعب الجوهرة.

اتحاد جدة رحب عبر حسابه على “تويتر” معلقًا:"البنز اتحادي.. الحظ الليلة كريم".

ووقع بنزيما على عقد يربطه مع الاتحاد حتى 2026 بحسب ما أكد النادي، على أن يتقاضى راتبًا يُقدر بـ 200 مليون يورو سنويًا بحسب ما أكدت تقارير صحفية.

وقال بنزيما :" أنا متحمس أشوفكم في جدة".

يُذكر أن كريم بنزيما هو أفضل لاعب في العالم وحامل الكرة الذهبية لموسم 2021-2022.