الخارجية : مصر تتبنى إصلاح مؤسسات التمويل الدولية لتكون أكثر إنسانية

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن هناك أحاديث عن ضرورة إصلاح مؤسسات التمويل الدولية، مثل البنك وصندوق النقد الدوليين لتكون أكثر إنسانية.

وأضاف أبو زيد خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "تن"، يجب أن يكون هناك مراعاة لحقوق الإنسان فى الدول النامية، ويجب على مؤسسات التمويل الدولية إلا تفرض سياسات تؤثر على الدول النامية فى مراحل التحول.

صوت السواد الأعظم

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، مصر تتبنى إصلاح مؤسسات التمويل الدولية ، والتأكيد على أن تعكس تلك المنظمات بشكل أكثر عدالة صوت السواد الأعظم من الشعوب.

وأشار السفير أحمد أبوزيد، إلى أن وجود اتجاهات إلى ما يسمى الإقليمية الجديدة ردا على عمليات الاستقطاب فى النظام العالمي الجديد الذي يتشكل.